«Ради вас готовы на подвиг»: космонавты и хоккеисты поздравили россиянок с 8 Марта

Командир экипажа
55-й экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров с орбиты поздравил женщин Земли с 8 Марта.
Космонавт пожелал россиянкам «быть счастливыми не только сегодня, но и всегда».
Антон Шкаплеров: космонавт: «Дорогие дамы! Поздравляю вас с космической орбиты и желаю в этот замечательный весенний день любви и счастья, красоты и радости! Ради вас, наших мам, жен, сестер, подруг, дочерей мы, мужчины, готовы на подвиг».
На Земле, точнее, на льду, женщин поздравили игроки КХЛ: каждый из клубов записал видеоролик, в котором хоккеисты выстраиваются в цифру 8.
В одном из столичных роддомов врачи дарили пациенткам цветы, а приглашенные визажисты прямо в палатах делают праздничный макияж.
В цветочных магазинах сегодня традиционный ажиотаж: объем продаж вырос в 8 раз. Перед 8 Марта только в одну Москву завезли около 50 миллионов цветов, в первую очередь тюльпанов и роз, но есть и более оригинальные предложения: повышенным интересом сейчас пользуются ирисы, герберы, гиацинты и хризантемы.
Антон Шкаплеров: космонавт: «Дорогие дамы! Поздравляю вас с космической орбиты и желаю в этот замечательный весенний день любви и счастья, красоты и радости! Ради вас, наших мам, жен, сестер, подруг, дочерей мы, мужчины, готовы на подвиг».
На Земле, точнее, на льду, женщин поздравили игроки КХЛ: каждый из клубов записал видеоролик, в котором хоккеисты выстраиваются в цифру 8.
В одном из столичных роддомов врачи дарили пациенткам цветы, а приглашенные визажисты прямо в палатах делают праздничный макияж.
В цветочных магазинах сегодня традиционный ажиотаж: объем продаж вырос в 8 раз. Перед 8 Марта только в одну Москву завезли около 50 миллионов цветов, в первую очередь тюльпанов и роз, но есть и более оригинальные предложения: повышенным интересом сейчас пользуются ирисы, герберы, гиацинты и хризантемы.
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