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    «Ради вас готовы на подвиг»: космонавты и хоккеисты поздравили россиянок с 8 Марта . женщины, космос, МКС, торжества и праздники, хоккей, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ради вас готовы на подвиг»: космонавты и хоккеисты поздравили россиянок с 8 Марта

    «Ради вас готовы на подвиг»: космонавты и хоккеисты поздравили россиянок с 8 Марта

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    «Ради вас готовы на подвиг»: космонавты и хоккеисты поздравили россиянок с 8 Марта

    «Ради вас готовы на подвиг»: космонавты и хоккеисты поздравили россиянок с 8 Марта

    «Ради вас готовы на подвиг»: космонавты и хоккеисты поздравили россиянок с 8 Марта

      Командир экипажа 55-й экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров с орбиты поздравил женщин Земли с 8 Марта.

      Космонавт пожелал россиянкам «быть счастливыми не только сегодня, но и всегда».

      Антон Шкаплеров: космонавт: «Дорогие дамы! Поздравляю вас с космической орбиты и желаю в этот замечательный весенний день любви и счастья, красоты и радости! Ради вас, наших мам, жен, сестер, подруг, дочерей мы, мужчины, готовы на подвиг».

      На Земле, точнее, на льду, женщин поздравили игроки КХЛ: каждый из клубов записал видеоролик, в котором хоккеисты выстраиваются в цифру 8.

      В одном из столичных роддомов врачи дарили пациенткам цветы, а приглашенные визажисты прямо в палатах делают праздничный макияж.

      В цветочных магазинах сегодня традиционный ажиотаж: объем продаж вырос в 8 раз. Перед 8 Марта только в одну Москву завезли около 50 миллионов цветов, в первую очередь тюльпанов и роз, но есть и более оригинальные предложения: повышенным интересом сейчас пользуются ирисы, герберы, гиацинты и хризантемы.

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