Все для любимых: москвичи штурмуют цветочные магазины с раннего утра

В цветочных магазинах по всей России сегодня традиционный ажиотаж. Многие хотят подарить своим дамам свежие цветы, потому отправляются за ними рано утром. Продавцы, предвидя огромный спрос на букеты, подготовились к нему заранее.

Специально к 8 Марта в Москву завезли 50 миллионов цветов. В этом году флористы прогнозируют повышенный интерес к лаванде и сухоцветам, а не к привычным розам и тюльпанам.



Однако, как отмечает корреспондент НТВ Александр Терёхин, несмотря на разнообразие цветов, мужчины не слишком оригинальны и предпочитают традиционные букеты из тюльпанов и роз. При этом очереди начинаются на входе в цветочные магазины. Стоять в них приходится по 30–40 минут.



Покупатель: «Это внимание, проявление любви. Для них это важно, что ради них встали с утра рано, доехали, купили цветы, привезли».



При этом продавцы сегодня не скрывают, что цены на цветы к 8 Марта выросли в два-три раза. Спрос рождает предложение, и он очень высок. Если в обычные дни продается в среднем по 8 млн цветов в неделю, то сегодня эта цифра вырастает в несколько раз. Средний букет обойдется в 1500–2000 рублей.



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