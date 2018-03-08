Украинские националисты готовят атаки на российские диппредставительства 18 марта

Голосование в дипломатических представительствах РФ на Украине 18 марта может оказаться под угрозой.
Представители сразу нескольких националистических организаций Украины заявили о планах помешать проведению выборов российского президента на территориях дипломатических учреждений, сообщает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба националистического объединения «Свобода», экстремисты намерены заблокировать проходы в здания диппредставительств РФ на Украине и устроить «коридор позора» пришедшим на избирательные участки. Сообщается, что провокации начнутся с 8 утра, с началом работы участков. В них примут участие, помимо представителей упомянутой «Свободы», активисты «Национального корпуса» и «Правого сектора» (запрещен в РФ).
Ранее сообщалось, что российские дипломаты направили в МИД Украины ноту об открытии участков для голосования на президентских выборах 18 марта. Также Киев попросили обеспечить все необходимые меры безопасности. Участки планируется открыть в помещениях российского посольства в Киеве и в зданиях генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.
Как сообщила пресс-служба националистического объединения «Свобода», экстремисты намерены заблокировать проходы в здания диппредставительств РФ на Украине и устроить «коридор позора» пришедшим на избирательные участки. Сообщается, что провокации начнутся с 8 утра, с началом работы участков. В них примут участие, помимо представителей упомянутой «Свободы», активисты «Национального корпуса» и «Правого сектора» (запрещен в РФ).
Ранее сообщалось, что российские дипломаты направили в МИД Украины ноту об открытии участков для голосования на президентских выборах 18 марта. Также Киев попросили обеспечить все необходимые меры безопасности. Участки планируется открыть в помещениях российского посольства в Киеве и в зданиях генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.
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