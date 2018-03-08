Чума <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Чума 16+
    •  

    Украинские националисты готовят атаки на российские диппредставительства 18 марта

    3 комментария

    Украинские националисты готовят атаки на российские диппредставительства 18 марта

    Украинские националисты готовят атаки на российские диппредставительства 18 марта

    Голосование в дипломатических представительствах РФ на Украине 18 марта может оказаться под угрозой.

    Представители сразу нескольких националистических организаций Украины заявили о планах помешать проведению выборов российского президента на территориях дипломатических учреждений, сообщает ТАСС.

    Как сообщила пресс-служба националистического объединения «Свобода», экстремисты намерены заблокировать проходы в здания диппредставительств РФ на Украине и устроить «коридор позора» пришедшим на избирательные участки. Сообщается, что провокации начнутся с 8 утра, с началом работы участков. В них примут участие, помимо представителей упомянутой «Свободы», активисты «Национального корпуса» и «Правого сектора» (запрещен в РФ).

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты направили в МИД Украины ноту об открытии участков для голосования на президентских выборах 18 марта. Также Киев попросили обеспечить все необходимые меры безопасности. Участки планируется открыть в помещениях российского посольства в Киеве и в зданиях генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru