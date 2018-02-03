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    Россия попросила МИД Украины открыть в стране 4 избирательных участка к выборам

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    Россия попросила МИД Украины открыть в стране 4 избирательных участка к выборам

    Россия попросила МИД Украины открыть в стране 4 избирательных участка к выборам

    Российские дипломаты направили в МИД Украины ноту об открытии участков для голосования на президентских выборах 18 марта.

    Российское посольство направило в МИД Украины ноту об открытии в стране четырех избирательных участков к президентским выборам, которые состоятся 18 марта. Дипломаты также попросили Киев обеспечить на участках все необходимые меры безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ.

    Пресс-служба посольства РФ на Украине: «Наше посольство направило в украинский МИД ноту, в которой проинформировало, что в связи с выборами просит открыть четыре участка для проведения голосования гражданами РФ, которые находятся на Украине, на выборах президента России 18 марта».

    В дипломатической миссии добавили, что участки планируется открыть в помещениях российского посольства в Киеве и в зданиях генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

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