В Совфеде ответили на призыв Волкера вводить санкции за посещение Крыма

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступил с предложением вводить персональные санкции за поездки в Крым. Его заявление прокомментировали в Совете Федерации РФ.
Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT отреагировал на предложение Курта Волкера о введении персональных санкций за посещение полуострова.
Цеков отметил, что Волкер до сих пор не проявил себя в вопросе разрешения конфликта в Донбассе, но уже «решил взяться за Крым».
Сергей Цеков: «Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины».
Сенатор подчеркнул, что спецпредставитель США по Украине не смог дать адекватную оценку решению крымчан о воссоединении с Россией в 2014 году.
Сергей Цеков: «Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы».
Как считает Цеков, «ничего хорошего не стоит ожидать» от деятельности Волкера, который не осознаёт, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным. По мнению сенатора, спецпредставитель США со временем начинает делать все более радикальные заявления.
Курт Волкер выступил с предложением вводить персональные санкции против лиц, посещающих Крым. А 3 марта он призывал ликвидировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Цеков отметил, что Волкер до сих пор не проявил себя в вопросе разрешения конфликта в Донбассе, но уже «решил взяться за Крым».
Сергей Цеков: «Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины».
Сенатор подчеркнул, что спецпредставитель США по Украине не смог дать адекватную оценку решению крымчан о воссоединении с Россией в 2014 году.
Сергей Цеков: «Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы».
Как считает Цеков, «ничего хорошего не стоит ожидать» от деятельности Волкера, который не осознаёт, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным. По мнению сенатора, спецпредставитель США со временем начинает делать все более радикальные заявления.
Курт Волкер выступил с предложением вводить персональные санкции против лиц, посещающих Крым. А 3 марта он призывал ликвидировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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