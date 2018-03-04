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    В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР

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    В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР

    В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера о ликвидации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он напомнил, что ДНР и ЛНР — часть Минских соглашений.

    Алексей Пушков, сенатор: «Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю».

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    Ранее Волкер заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление территориальной целостности Украины, и самопровозглашенным республикам «нет места в украинском конституционном устройстве». По мнению спецпредставителя Госдепа, ДНР и ЛНР «должны исчезнуть».

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