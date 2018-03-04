В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о ликвидации ДНР и ЛНР

смотреть Янукович назвал «продолжением войны» закон о реинтеграции Донбасса

, сенатор: «Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю».Ранее Волкер заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление территориальной целостности Украины, и самопровозглашенным республикам «нет места в украинском конституционном устройстве». По мнению спецпредставителя Госдепа, ДНР и ЛНР «должны исчезнуть».