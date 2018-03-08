Часть горняков из шахты «Комсомольская» поднялась на поверхность

В компании АО «Воркутауголь», которой принадлежит шахта «Комсомольская», где произошло задымление, сообщили, что часть горняков уже поднялась на поверхность.
В пресс-службе АО «Воркутауголь» заявили, что в шахте в момент задымления находилась ремонтная смена — 118 человек. Часть из горнорабочих уже поднялась на поверхность.
АО «Воркутауголь»: «В 9:35 датчики аэрогазового мониторинга шахты „Комсомольская“ зафиксировали изменение аэрогазовой обстановки в Южном магистральном конвейерном штреке. Источник задымления находится за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатируемые выработки».
В компании заверили, что жизням и здоровью шахтеров ничто не угрожает. Газовая обстановка, в том числе на аварийном участке шахты, в норме, а вентиляция и электроснабжение работают в штатном режиме.
АО «Воркутауголь»: «Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС».
В свою очередь в МЧС подтвердили, что при ЧП в шахте никто не погиб и не пострадал, угрозы взрыва и обрушения в выработке нет.
Управление МЧС по Республике Коми: «На 11:00 мск из шахты были подняты 22 человека, продолжается эвакуация».
Горноспасатели начали обследовать выработку, где произошло задымление, передает ТАСС.
Шахта «Комсомольская» находится в Печорском угольной бассейне. Она работает с 1977 года. Эта самая глубокая выработка в России — шахтеры работают в ней на глубине до 1100 метров.
АО «Воркутауголь»: «В 9:35 датчики аэрогазового мониторинга шахты „Комсомольская“ зафиксировали изменение аэрогазовой обстановки в Южном магистральном конвейерном штреке. Источник задымления находится за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатируемые выработки».
В компании заверили, что жизням и здоровью шахтеров ничто не угрожает. Газовая обстановка, в том числе на аварийном участке шахты, в норме, а вентиляция и электроснабжение работают в штатном режиме.
АО «Воркутауголь»: «Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС».
В свою очередь в МЧС подтвердили, что при ЧП в шахте никто не погиб и не пострадал, угрозы взрыва и обрушения в выработке нет.
Управление МЧС по Республике Коми: «На 11:00 мск из шахты были подняты 22 человека, продолжается эвакуация».
Горноспасатели начали обследовать выработку, где произошло задымление, передает ТАСС.
Шахта «Комсомольская» находится в Печорском угольной бассейне. Она работает с 1977 года. Эта самая глубокая выработка в России — шахтеры работают в ней на глубине до 1100 метров.
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