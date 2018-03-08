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    В Воркуте около 120 рабочих эвакуируют из шахты из-за задымления

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    В Воркуте около 120 рабочих эвакуируют из шахты из-за задымления

    В Воркуте около 120 рабочих эвакуируют из шахты <nobr>из-за</nobr> задымления

    В штреке шахты «Комсомольская» в Воркуте произошло задымление. Рабочих поднимают на поверхность.

    Почти 120 горнорабочих эвакуируют из шахты «Комсомольская». Причиной стало задымление в неэксплуатируемом штреке на глубине 705 метров. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

    Источник: «Пострадавших нет. 118 рабочих шахты планово выходят на поверхность».

    По его словам, вентиляция и система жизнеобеспечения в шахте работают в штатном режиме.

    Шахта «Комсомольская» в Воркуте принадлежит компании АО «Воркутауголь».

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