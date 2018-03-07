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    Спасатели просят петербуржцев не гулять по Неве. МЧС, Нева, Санкт-Петербург, морозы, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели просят петербуржцев не гулять по Неве

    Спасатели просят петербуржцев не гулять по Неве

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    Спасатели просят петербуржцев не гулять по Неве

    Спасатели просят петербуржцев не гулять по Неве

      Непривычно морозный февраль и начало марта усыпили бдительность петербуржцев. Они смело выходят на лед рек и каналов, даже не представляя, какую опасность это таит.

      Петербуржцы стали меньше пользоваться мостами, пересекая Неву. К такому выводу пришли в МЧС. Сегодня спасатели на воздушных подушках провели очередной рейд, в ходе которого останавливали десятки пешеходов.

      Многие подходят к опорам переправ, фотографируются, другие же привычными маршрутами по проторенным тропам двигаются в сторону остановок общественного транспорта. Причем никого не останавливает даже зыбкая полынья в середине реки, которую оставил ледокол.

      Спасатели говорят, что лед пока схватывается быстро, но солнце уже пригревает, и возможность провалиться в холодную воду велика. Некоторых смельчаков сотрудники МЧС уже буквально знают в лицо.

      В МЧС подробную статистику не ведут, но говорят, что пока провалившихся в Неву немного. И предупреждают: в марте, когда между берегами тает лед, особенно опасно переходить реку.

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