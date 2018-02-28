«Невская застава» бросает вызов ледяным торосам

Журналистам показали, кто спасает Петербург от зимних наводнений.

Ежедневно на боевое задание выдвигается ледоход «Невская застава». Судно надежно защищает город от зимних наводнений, круша мощным носом метровые льды. За сезон он проходит почти тысячу километров, в том числе и ледовых. В этом году самый популярный маршрут в акватории Невы пролегал в районе Финляндского железнодорожного моста. Именно там чаще всего образуются зажоры, приводящие к потопу.



Николай Смирнов, главный специалист отдела координации аварийных работ комитета по природопользованию: «На реке вихревые течения, где-то могут быть скрытые промоины. Проложив канал, потоки воды размывают зажоры».



Водной прогулкой с ветерком этот плановый выход ледокола сложно назвать, но пока лед поддается скорость приличная. Вес «Невской заставы» — тысяча тонн. Она не прорубает, а буквально продавливает путь, наваливаясь на ледяные торосы.



Как сообщает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, вопреки привычному мнению с ледокола за процессом интереснее наблюдать не с носа корабля, а с кормы. Именно здесь становится понятно: лед настолько толстый, что ледокол вынужден работать на полную мощность.



За мостом Александра Невского ледокол входит в опасную зону. Здесь чаще всего льдины, склеиваясь, образуют так называемые зажоры и вода затапливает берега. Не так давно именно «Невская застава» мчалась сюда на помощь, когда в районе Обводного канала уровень в реке поднялся до опасных отметок.