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    Строителям петербургского метро начали возвращать долги по зарплате. Санкт-Петербург, зарплаты, метро, работа, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтроителям петербургского метро начали возвращать долги по зарплате

    Строителям петербургского метро начали возвращать долги по зарплате

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    Строителям петербургского метро начали возвращать долги по зарплате

    Строителям петербургского метро начали возвращать долги по зарплате

      Сегодня состоялось совещание с участием чиновников Смольного и руководства подрядной организации, рабочие которой больше трех месяцев не получали зарплату. Городские власти пообещали более не допускать ситуации, которая сложилась в «СМУ-11 Метрострой».

      Проходческий щит, который прокладывает новый тоннель от станции метро «Театральная» к «Горному институту», сегодня заработал. Без движения конструкция простояла больше суток.

      Тем временем задолженности по зарплате перед метростроителями начали погашать. Тоннелепроходчики и представители власти провели совещание с руководством подрядной организации «СМУ-11 Метрострой».

      По словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, весь долг будет реструктуризирован. 90 миллионов рублей — именно столько нужно выплатить рабочим за ноябрь, декабрь и январь — уже поступили в казначейство и в ближайшие дни будут распределяться среди рабочих. Кто-то из проходчиков получил первые СМС о зарплате прямо во время совещания.

      Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга: «Ситуация нетипичная. Она связана с налоговыми недоимками подрядной организации „СМУ-11 Метрострой“. Это давняя история, она взялась не сегодня. Она давно происходила и подошла к своему логическому завершению. За этой организацией мы будем следить пристально. Больше мы не допустим ситуации с задолженностью по зарплате».

      Проходчики сообщили, что уже сегодня вечерняя смена приступит к работе в тоннеле. Известно, что рабочим перечислили уже оплату за декабрь. Рабочим также сообщили, что сохранить трудовой коллектив — в интересах и профильного комитета, и самой подрядной организации «СМУ-11 Метрострой».

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