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    США, ветер и солнце: Минэнерго обновило список угроз энергобезопасности России. газ, нефть, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША, ветер и солнце: Минэнерго обновило список угроз энергобезопасности России

    США, ветер и солнце: Минэнерго обновило список угроз энергобезопасности России

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    США, ветер и солнце: Минэнерго обновило список угроз энергобезопасности России

    США, ветер и солнце: Минэнерго обновило список угроз энергобезопасности России

      Министерство энергетики назвало угрозы энергобезопасности России. В Минэнерго считают, что исходят они в первую очередь от США, а также от ветра и солнца.

      Сейчас у России уже есть доктрина энергобезопасности, которая действует с 2012 года. Но после санкций ее решили доработать, и потому неудивительно, что первым номером в списке внешних угроз названа «дискриминационная политика со стороны США и их союзников».

      С текстом новой доктрины, которую подготовило министерство энергетики, ознакомилась газета «Ведомости». В документе указано: Америка лишает российские нефтяные компании доступа к передовым технологиям, оборудованию и финансам. Из-за США иностранцы выходят из совместных проектов, как это уже сделала с «Роснефтью» Exxon Mobil.

      Еще Минэнерго видит опасность в том, что страны сознательно отказываются от углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии. Плохо для России и ужесточение конкуренции, в том числе рост производства сжиженного природного газа.

      И, наконец, еще одна проблема: старые месторождения истощаются, новые уступают им по качеству и размеру.

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