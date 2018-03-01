Exxon Mobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций

Американская корпорация Exxon Mobil заявила о выходе из совместных проектов с «Роснефтью» по поиску нефтяных месторождений
из-за антироссийских санкций.
Об этом говорится в ежегодном отчете, который корпорация направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
В отчете говорится, что корпорация и ее дочерние структуры намерены выполнять все требования санкционного законодательства и потому решили выйти из совместных проектов с российской компанией. При этом в корпорации отметили, что решение о выходе приведет к чистым убыткам в размере 0,2 млрд долларов. Процесс выхода начнется в текущем году, передает ТАСС.
Американская корпорация и Exxon Mobil и «Роснефть» договорились о совместных операциях в сфере нефтеразведки в 2013-м и 2014 годах. В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 года США законодательно закрепили и расширили санкции против России.
В отчете говорится, что корпорация и ее дочерние структуры намерены выполнять все требования санкционного законодательства и потому решили выйти из совместных проектов с российской компанией. При этом в корпорации отметили, что решение о выходе приведет к чистым убыткам в размере 0,2 млрд долларов. Процесс выхода начнется в текущем году, передает ТАСС.
Американская корпорация и Exxon Mobil и «Роснефть» договорились о совместных операциях в сфере нефтеразведки в 2013-м и 2014 годах. В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 года США законодательно закрепили и расширили санкции против России.
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