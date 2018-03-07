Суд арестовал похитителя волгоградской школьницы

Два месяца ареста — такую меру пресечения сегодня избрал суд для Сергея Вихлянцева, который несколько дней удерживал в своей квартире школьницу.
В зал заседания 58-летнего мужчину завели в наручниках и под конвоем. Девочка пропала 1 марта. Она, как обычно, отправилась в школу, но на занятиях так и не появилась. Родители забили тревогу и обратились в полицию.
Найти ребенка удалось во время поквартирного обхода в городе Камышине в Волгоградской области. Позже на допросе Вихлянцев утверждал, что школьница якобы сама попросила его о помощи. По данным сыщиков, обвиняемый намеревался потребовать выкуп за освобождение ребенка, но не успел.
Найти ребенка удалось во время поквартирного обхода в городе Камышине в Волгоградской области. Позже на допросе Вихлянцев утверждал, что школьница якобы сама попросила его о помощи. По данным сыщиков, обвиняемый намеревался потребовать выкуп за освобождение ребенка, но не успел.
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