СМИ: похитителем волгоградской школьницы оказался грузчик

11-летнюю Анну Выпрецкую нашли сегодня в квартире одного из жилых домов Камышина. Ребенка могли похитить с целью выкупа. Подозреваемый задержан.
Источники в волгоградской полиции сообщили изданию «Блокнот», что девочка сама открыла дверь и выбежала к полицейским, которые делали поквартирный обход в доме. Ранее из этого района поступал сигнал о включении мобильного телефона пропавшего ребенка.
Источник в региональном МВД сообщил, что девочку похитил и силой удерживал в своей квартире 59-летний мужчина. Внешних повреждений на теле ребенка не нашли, однако психологическое состояние Ани сейчас тяжелое, отмечают местные СМИ.
Как рассказал изданию «Высота 102» другой близкий к следствию источник, похититель когда-то работал грузчиком в магазине, которым владеют родители девочки. Аня была знакома с этим мужчиной, поэтому подошла к его машине. Полицейские рассказали, что злоумышленник приехал за ребенком к школе и обманным путем заманил в автомобиль.
Аня Выпрецкая пропала пять дней назад в городе Камышине в 200 км от Волгограда. Утром 1 марта девочка отправилась в школу, которая находится в 150 метрах от ее дома, но до учебного заведения не дошла. В поисках участвовали сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Источник в региональном МВД сообщил, что девочку похитил и силой удерживал в своей квартире 59-летний мужчина. Внешних повреждений на теле ребенка не нашли, однако психологическое состояние Ани сейчас тяжелое, отмечают местные СМИ.
Как рассказал изданию «Высота 102» другой близкий к следствию источник, похититель когда-то работал грузчиком в магазине, которым владеют родители девочки. Аня была знакома с этим мужчиной, поэтому подошла к его машине. Полицейские рассказали, что злоумышленник приехал за ребенком к школе и обманным путем заманил в автомобиль.
Аня Выпрецкая пропала пять дней назад в городе Камышине в 200 км от Волгограда. Утром 1 марта девочка отправилась в школу, которая находится в 150 метрах от ее дома, но до учебного заведения не дошла. В поисках участвовали сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
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