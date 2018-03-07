КамАЗ с водителем провалился под лед на Ангаре в Иркутской области

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КамАЗ с водителем провалился под лед на Ангаре в Иркутской области

КамАЗ с водителем провалился под лед на Ангаре в Иркутской области

Большегруз провалился под лед на нелегальной переправе через братское водохранилище на Ангаре. По предварительным данным, водитель автомобиля не спасся.

КамАЗ провалился под лед на несанкционированной переправе через Братское водохранилище в иркутской области. Предположительно, водитель грузовика погиб, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Иркутской области: «Информация о пропаже автомобиля поступила от его владельца в минувший понедельник. В ходе поисковых работ было обнаружено место провала КамАЗа на реке Ия Братского водохранилища в районе поселка Куватка. Глубина в данном месте — более 40 метров. Предположительно, водитель, житель поселка Харанжино, погиб».

На месте происшествия в настоящее время работают спасатели. Отмечается, что толщина льда на переправе составляет около 1 метра — этого недостаточно для проезда грузовиков. Спасатели обнаружили нелегальную переправу еще 1 марта, перекрыли въезд и установили перед ним запрещающие знаки, однако водители разобрали преграду.

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