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    Спасатели подняли на поверхность затонувший на Лене автокран

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    Спасатели подняли на поверхность затонувший на Лене автокран

    Спасатели подняли на поверхность затонувший на Лене автокран

    Спасателям удалось поднять на поверхность автокран, затонувший на минувшей неделе на реке Лена в Киренском районе Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области: «Проведена работа по подъему крана, в настоящее время кран находится на берегу. На сегодня запланированы подготовка установки для подъема автоцистерны и расчистке майны».

    Кроме бензовоза подо льдом остается бульдозер. В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для завершения операции по их подъему, но отметили, что многое зависит от погодных условий. Работы прерывали из-за пришедших в регион 50-градусных морозов, передает ТАСС.

    смотретьВ Иркутской области при переправе через Лену затонули четыре большегруза
    В Иркутской области при переправе через Лену затонули четыре большегруза
    Напомним, 11 января при переправе через Лену затонула автоцистерна с нефтепродуктами. Водителю удалось спастись. Собственник цистерны привез на место ЧП автокран, но поднять большегруз на поверхность не удалось. Лед не выдержал, автокран провалился под лед и встал на бензовоз. На место происшествия был отправлен бульдозер, но он также провалился под лед. Кроме того, на той же переправе затонул трактор. Водитель погиб.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области подчеркнули, что отправить на опасную переправу 25-тонный трактор решили местные власти. Спасатели назвали это решение странным и добавили, что заявили о необходимости проверить действия властей Киренского района, пока те не успели «утопить всю тяжелую технику в районе». Отмечается также, что переправа была несанкционированной.

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