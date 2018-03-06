В Петербурге подрядчик «Метростроя» оштрафован за долги перед рабочими

Появились первые решения в связи с задержкой зарплат в
«СМУ-11 Метрострой».
По информации Государственной инспекции труда, ЗАО «СМУ-11», а также и. о. гендиректора компании оштрафовали на 170 тыс. рублей. Размер долга перед рабочими составляет 77,7 млн рублей, передает «Росбалт».
Сегодня работникам СМУ перечислили 21 млн 932 тыс. рублей. Однако выплаты идут поэтапно. При этом «СМУ-11 Метрострой» через управление Федерального казначейства и судебных приставов перечислили деньги на выплату зарплаты 480 работникам за декабрь 2017 года — всего 28 млн 774 тыс. До этого долги отдавали за осень.
Также сегодня в отношении директора компании-подрядчика Андрея Морозова возбуждено новое уголовное дело. Напомним: утром сотрудники «СМУ-11 Метрострой», которые прокладывают тоннель от станции «Театральная» к «Горному институту», объявили о прекращении своей работы. Они не спустились в шахту. Тоннелепроходческий щит был остановлен. И пока до сих пор не ясно, заработает ли он с началом третьей, ночной смены.
Сегодня работникам СМУ перечислили 21 млн 932 тыс. рублей. Однако выплаты идут поэтапно. При этом «СМУ-11 Метрострой» через управление Федерального казначейства и судебных приставов перечислили деньги на выплату зарплаты 480 работникам за декабрь 2017 года — всего 28 млн 774 тыс. До этого долги отдавали за осень.
Также сегодня в отношении директора компании-подрядчика Андрея Морозова возбуждено новое уголовное дело. Напомним: утром сотрудники «СМУ-11 Метрострой», которые прокладывают тоннель от станции «Театральная» к «Горному институту», объявили о прекращении своей работы. Они не спустились в шахту. Тоннелепроходческий щит был остановлен. И пока до сих пор не ясно, заработает ли он с началом третьей, ночной смены.
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