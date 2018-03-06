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    Петербургские метростроевцы отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате

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    Петербургские метростроевцы отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате

    Петербургские метростроевцы отказались выходить на работу <nobr>из-за</nobr> долгов по зарплате

    Сегодня утром 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» не спустились в шахту. По заверениям людей, они не видели жалованья уже несколько месяцев.

    На данный момент работа проходческого щита в тоннеле от станции метро «Театральная» до «Горного института» остановлена. Как передает РИА Новости, утренняя смена не вышла на работу согласно статье 142 Трудового кодекса РФ. Сотрудники в письменной форме уведомили начальство о своем решении. Задолженность по зарплате составляет около трех месяцев. Расчеты за осень были произведены в январе. Долг составляет более 76 млн рублей.

    В пресс-службе «Метростроя» пояснили, что сложности с невыплатой зарплаты связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении гендиректора «СМУ-11». Андрей Морозов подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 719 миллионов рублей. Морозову предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом. При этом все банковские счета компании арестованы налоговиками. Таким образом деятельность подрядчика, в том числе и по выплате денег сотрудникам, заблокирована.

    смотретьС долгами по зарплате петербургский «Метрострой» рассчитается через приставов
    С долгами по зарплате петербургский «Метрострой» рассчитается через приставов
    51 млн рублей, перечисленный «Метростроем» на зарплаты рабочим, не могут дойти до людей обычным способом. Поэтому вопрос с зарплатами метростроевцам сейчас решает Государственная трудовая инспекция, прокуратура и судебные приставы.

    Отмечается, что подрядчик «СМУ-11 Метрострой» работает на строительстве станции «Дунайская» Фрунзенско-Приморской линии, а также станции «Театральная» и перегонного тоннеля на участке «Театральная» — «Большой проспект» Лахтинско-Правобережной линии.

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