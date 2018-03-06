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    Расследованием крушения Ан-26 в Сирии займется спецкомиссия Минобороны

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    Расследованием крушения Ан-26 в Сирии займется спецкомиссия Минобороны

    Расследованием крушения <nobr>Ан-26</nobr> в Сирии займется спецкомиссия Минобороны

    В Минобороны России создана специальная комиссия для расследования крушения Ан-26 в Сирии.

    Расследованием крушения военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение на аэродроме Хмеймим в Сирии, займется специальная комиссия, созданная в Минобороны России. Комиссия будет изучать все возможные версии произошедшего, отметили в военном ведомстве.

    По предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неисправность. В ведомстве подчеркнули, что самолет не был сбит.

    Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

    Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

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