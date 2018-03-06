Дважды избивший женщину якутский врач смог избежать тюрьмы

Сегодня суд принял решение по скандальному инциденту, фигурантом которого оказался теперь уже бывший врач клиники в Якутии. Он дважды с разницей в несколько часов избил девушку.
Совпадение просто невероятное. Сначала ссора с леди произошла на дискотеке. Получив травмы, утром она отправилась в клинику, чтобы засвидетельствовать синяки и ушибы. А там в медицинском халате перед ней предстал тот самый обидчик, и вместо справки потерпевшая получила еще несколько ударов. О том, как медику удалось избежать тюрьмы, — корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
На процессе Владимир Наумов предстал совершенно другим человеком. К финальному заседанию теперь уже бывший врач успокоился и даже извинился перед потерпевшей, на которую дважды поднял руку: сначала на танцполе, а затем на рабочем месте — после того, как Анастасия Дмитриева пришла на прием.
Владимир Наумов: «Ты извини за то, что произошло, я сожалею и надеюсь, что у нас больше не будет разногласий».
Эта скандальная история, благодаря которой «прославился» якутский доктор, определенно могла бы лечь в основу фильма. Первая встреча Анастасии Дмитриевой и Владимира Наумова произошла в неформальной обстановке — на новогодней вечеринке. В какой-то момент между отдыхающим произошла ссора, которая переросла в потасовку. Наумов нанес оппонентке несколько ударов, и каково же было удивление Анастасии, когда наутро она пришла в ближайший трамвпункт, чтобы «снять» побои, и в кабинете столкнулась со своим обидчиком. Вместо того, чтобы зафиксировать травмы на теле пациентки, заведующий районной больницы снова начал избивать пациентку.
Но, видимо, медработник не учел того, что очевидцы сняли скандальный прием на камеру мобильного. После публикации ролика Наумову пришлось покинуть руководящий пост в районной больнице. И ведь не успокоился на этом доктор, рассказывает Анастасия. Сразу после инцидента он якобы попытался проникнуть к ней в квартиру. Даже замок сломал, но был задержан полицейскими. Сразу после этого в жизни буйного врача настали перемены. Видимо, понимая, что ему грозит реальное заключение, Наумов попытался договориться с потерпевшей. Выплатил Анастасии компенсацию и предложил заключить мировое соглашение. Женщина выдвинула условие: Наумов больше никогда не должен работать врачом в ее родном поселке.
Ради свободы Наумову, судя по всему, пришлось пойти на уступки. Сейчас он безработный. Сразу после того как Анастасия согласилась отозвать свое заявление в полицию, уголовное дело прекратили. Но и безнаказанным бывший врач не остался: по решению суда скандальному медработнику предстоит выплатить штраф — 30 тысяч рублей.
На процессе Владимир Наумов предстал совершенно другим человеком. К финальному заседанию теперь уже бывший врач успокоился и даже извинился перед потерпевшей, на которую дважды поднял руку: сначала на танцполе, а затем на рабочем месте — после того, как Анастасия Дмитриева пришла на прием.
Владимир Наумов: «Ты извини за то, что произошло, я сожалею и надеюсь, что у нас больше не будет разногласий».
Эта скандальная история, благодаря которой «прославился» якутский доктор, определенно могла бы лечь в основу фильма. Первая встреча Анастасии Дмитриевой и Владимира Наумова произошла в неформальной обстановке — на новогодней вечеринке. В какой-то момент между отдыхающим произошла ссора, которая переросла в потасовку. Наумов нанес оппонентке несколько ударов, и каково же было удивление Анастасии, когда наутро она пришла в ближайший трамвпункт, чтобы «снять» побои, и в кабинете столкнулась со своим обидчиком. Вместо того, чтобы зафиксировать травмы на теле пациентки, заведующий районной больницы снова начал избивать пациентку.
Но, видимо, медработник не учел того, что очевидцы сняли скандальный прием на камеру мобильного. После публикации ролика Наумову пришлось покинуть руководящий пост в районной больнице. И ведь не успокоился на этом доктор, рассказывает Анастасия. Сразу после инцидента он якобы попытался проникнуть к ней в квартиру. Даже замок сломал, но был задержан полицейскими. Сразу после этого в жизни буйного врача настали перемены. Видимо, понимая, что ему грозит реальное заключение, Наумов попытался договориться с потерпевшей. Выплатил Анастасии компенсацию и предложил заключить мировое соглашение. Женщина выдвинула условие: Наумов больше никогда не должен работать врачом в ее родном поселке.
Ради свободы Наумову, судя по всему, пришлось пойти на уступки. Сейчас он безработный. Сразу после того как Анастасия согласилась отозвать свое заявление в полицию, уголовное дело прекратили. Но и безнаказанным бывший врач не остался: по решению суда скандальному медработнику предстоит выплатить штраф — 30 тысяч рублей.
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