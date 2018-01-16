В якутской больнице врач набросился на избитую им женщину: видео

Заведующий больницей села Иенгра (Якутия) Владимир Наумов вместе со своей спутницей сначала избил женщину на новогодней дискотеке, а потом напал на нее в больнице.
Как рассказал депутат районного совета депутатов Александр Силин, инцидент произошел еще 1 января, однако известно о нем стало только сейчас.
Избитая женщина пришла в травмпункт, чтобы снять побои, но там наткнулась на своего обидчика, который повел себя агрессивно. Очевидец снял на видео, как заведующий бьет по рукам им же ранее избитую женщину, нецензурно выражаясь и угрожая ей тюрьмой. В какой-то момент мужчина теряет контроль над собой и набрасывается на свою жертву. Остановить врача попыталась его коллега, но на этом запись обрывается.
В Минздраве Якутии сообщили, что по факту этого «вопиющего» случая проводится проверка, а напавший на пациентку врач уволен, передает издание SakhaLife.
Избитая женщина пришла в травмпункт, чтобы снять побои, но там наткнулась на своего обидчика, который повел себя агрессивно. Очевидец снял на видео, как заведующий бьет по рукам им же ранее избитую женщину, нецензурно выражаясь и угрожая ей тюрьмой. В какой-то момент мужчина теряет контроль над собой и набрасывается на свою жертву. Остановить врача попыталась его коллега, но на этом запись обрывается.
В Минздраве Якутии сообщили, что по факту этого «вопиющего» случая проводится проверка, а напавший на пациентку врач уволен, передает издание SakhaLife.
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