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    В якутской больнице врач набросился на избитую им женщину: видео. врачи, нападения, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ якутской больнице врач набросился на избитую им женщину: видео

    В якутской больнице врач набросился на избитую им женщину: видео

    8 комментариев
    • Фото: Александр Силин / youtube.com
    В якутской больнице врач набросился на избитую им женщину: видео

    В якутской больнице врач набросился на избитую им женщину: видео

    В якутской больнице врач набросился на избитую им женщину: видео
    • Фото: Александр Силин / youtube.com

      • Заведующий больницей села Иенгра (Якутия) Владимир Наумов вместе со своей спутницей сначала избил женщину на новогодней дискотеке, а потом напал на нее в больнице.

      Как рассказал депутат районного совета депутатов Александр Силин, инцидент произошел еще 1 января, однако известно о нем стало только сейчас.

      Избитая женщина пришла в травмпункт, чтобы снять побои, но там наткнулась на своего обидчика, который повел себя агрессивно. Очевидец снял на видео, как заведующий бьет по рукам им же ранее избитую женщину, нецензурно выражаясь и угрожая ей тюрьмой. В какой-то момент мужчина теряет контроль над собой и набрасывается на свою жертву. Остановить врача попыталась его коллега, но на этом запись обрывается.

      В Минздраве Якутии сообщили, что по факту этого «вопиющего» случая проводится проверка, а напавший на пациентку врач уволен, передает издание SakhaLife.


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