Ким Чен Ын пообещал Южной Корее «новую историю объединения»

Лидер КНДР пообещал открыть «новую историю объединения» Северной и Южной Корей. Такое заявление он сделал во время прямых переговоров с делегацией из Сеула.
Судя по фотографиям, встреча проходила в довольно теплой атмосфере. Стороны обсудили возможность проведения саммита с участием руководителей двух стран. Ким Чен Ыну также передали послание от президента Южной Кореи. Известно, что тема ракетной и ядерной программ КНДР в нем не затрагивалась.
Потепление в отношениях Пхеньяна и Сеула наметилось перед зимней Олимпиадой. На церемонии открытия Игр спортсмены двух стран прошли под единым флагом.
Потепление в отношениях Пхеньяна и Сеула наметилось перед зимней Олимпиадой. На церемонии открытия Игр спортсмены двух стран прошли под единым флагом.
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