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    Ким Чен Ын пообещал Южной Корее «новую историю объединения». Ким Чен Ын, переговоры, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКим Чен Ын пообещал Южной Корее «новую историю объединения»

    Ким Чен Ын пообещал Южной Корее «новую историю объединения»

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    Ким Чен Ын пообещал Южной Корее «новую историю объединения»

    Ким Чен Ын пообещал Южной Корее «новую историю объединения»

    Ким Чен Ын пообещал Южной Корее «новую историю объединения»

      Лидер КНДР пообещал открыть «новую историю объединения» Северной и Южной Корей. Такое заявление он сделал во время прямых переговоров с делегацией из Сеула.

      Судя по фотографиям, встреча проходила в довольно теплой атмосфере. Стороны обсудили возможность проведения саммита с участием руководителей двух стран. Ким Чен Ыну также передали послание от президента Южной Кореи. Известно, что тема ракетной и ядерной программ КНДР в нем не затрагивалась.

      Потепление в отношениях Пхеньяна и Сеула наметилось перед зимней Олимпиадой. На церемонии открытия Игр спортсмены двух стран прошли под единым флагом.

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