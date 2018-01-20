КНДР и Южная Корея выступят под единым флагом на открытии Олимпиады и в хоккее

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут на открытии Олимпиады в Пхёнчхане под Флагом Объединения. Под ним же выступит объединенная женская хоккейная команда.
По итогам прошедших в штаб-квартире МОК в Лозанне переговоров представителей КНДР и Южной Кореи было принято решение о предоставлении олимпийских квот 22 северокорейским спортсменам.
В женском хоккее будет сформирована объединенная команда двух стран, в которую войдут 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под Флагом Объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».
Остальные 10 северокорейских спортсменов выступят в фигурном катании, шорт-треке, лыжных гонках и горных лыжах. Общая численность делегации КНДР составит 46 человек.
Делегации обеих стран пройдут на церемонии открытия Олимпиады под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Он представляет собой белое полотнище с изображенным на нем синим контуром Корейского полуострова.
Положения об участии спортсменов КНДР в Играх изложены в декларации стран Корейского полуострова.
В женском хоккее будет сформирована объединенная команда двух стран, в которую войдут 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под Флагом Объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».
Остальные 10 северокорейских спортсменов выступят в фигурном катании, шорт-треке, лыжных гонках и горных лыжах. Общая численность делегации КНДР составит 46 человек.
Делегации обеих стран пройдут на церемонии открытия Олимпиады под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Он представляет собой белое полотнище с изображенным на нем синим контуром Корейского полуострова.
Положения об участии спортсменов КНДР в Играх изложены в декларации стран Корейского полуострова.
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