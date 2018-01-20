Отпуск по ранению <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Отпуск по ранению 16+
    •  

    КНДР и Южная Корея выступят под единым флагом на открытии Олимпиады и в хоккее

    6 комментариев
    КНДР и Южная Корея выступят под единым флагом на открытии Олимпиады и в хоккее

    КНДР и Южная Корея выступят под единым флагом на открытии Олимпиады и в хоккее

    КНДР и Южная Корея выступят под единым флагом на открытии Олимпиады и в хоккее
  • Фото: Associated Press © 2018, KIN CHEUNG

    • Спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут на открытии Олимпиады в Пхёнчхане под Флагом Объединения. Под ним же выступит объединенная женская хоккейная команда.

    По итогам прошедших в штаб-квартире МОК в Лозанне переговоров представителей КНДР и Южной Кореи было принято решение о предоставлении олимпийских квот 22 северокорейским спортсменам.

    В женском хоккее будет сформирована объединенная команда двух стран, в которую войдут 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под Флагом Объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».

    Остальные 10 северокорейских спортсменов выступят в фигурном катании, шорт-треке, лыжных гонках и горных лыжах. Общая численность делегации КНДР составит 46 человек.

    Делегации обеих стран пройдут на церемонии открытия Олимпиады под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением. Он представляет собой белое полотнище с изображенным на нем синим контуром Корейского полуострова.

    Положения об участии спортсменов КНДР в Играх изложены в декларации стран Корейского полуострова.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru