Русские голоса Голливуда: актеры дубляжа раскрыли НТВ секреты мастерства

Сколько существует «Оскар», еще ни разу не было номинации для тех, кто играет с актерами их роли и остается незаметным. Кто они — люди, голосами которых говорят звезды Голливуда?
Звезд Голливуда мы знаем и по именам, и в лицо, и по голосу… хотя нет, голоса у них совсем другие. Вместо них в кино мы обычно слышим актеров дубляжа.
В фильмографии Владимира Антоника более тысячи ролей. За образом доброго дедушки скрываются царь Леонид из «300 спартанцев», агент Смит из «Матрицы», а также герои Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и еще нескольких ветеранов боевиков. Их Антоник играет как можно ближе к оригиналу и страшно возмущается, когда просят «изменить» голос актера.
Так уж повелось, что у актеров озвучания есть несколько суперзвезд, с которыми они переходят из фильма в фильм. Актер и режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов «сотрудничает» с Киану Ривзом, Брэдом Питтом, Крисом Такером, Райфом Файнсом, Антонио Бандерасом, Томом Крузом и Уиллом Смитом — только вот с «Оскарами» им не везло. А еще голос Кузнецова звучит в компьютерной игре «Ведьмак».
«Ведьмак» Кузнецов вспомнил не случайно, ведь в ней не час-полтора диалогов, как в фильмах, а десятки часов. За день озвучки актеры порой теряют по несколько килограммов веса. Вот уж точно — горят на работе. При этом своей престижной награды в этой профессии нет.
С легким сожалением актриса Ольга Зубкова рассказывает, как начало ее карьеры пришлось на 90-е годы, когда хорошего кино снималось мало, а рекламы и дубляжа было много. Так она подарила свой голос Анджелине Джоли, Сигурни Уивер и дважды оскароносной Кейт Блашнетт.
С тех пор к ней пришла слава: ее узнают, стоит лишь заговорить. Впрочем, у этой славы есть и обратная сторона. У «голосов» голливудских актеров гонорары, оказывается, совсем не голивудские.
Ольга Зубкова, актриса дубляжа: «Нам завидовать не надо. Чтобы получать нормальную сумму в месяц, я должна побывать на двух, трех, четырех работах».
И тем не менее актеры, уже прочно прописавшиеся и на сцене, и в кино, и в сериалах, продолжают заниматься дубляжом.
Владимир Зайцев, актер: «Это высочайшее искусство. И когда я стал артистом и знал коллег, которые занимаются дубляжом, я им черной завистью завидовал. Мне хотелось попасть в этот цех».
Чтобы озвучивать своего главного актера Роберта Дауни-младшего, Владимиру Зайцеву, кажется, даже напрягаться не приходится. Самым же сложным персонажем, по его признанию, был Джокер в исполнении Хита Леджера. Эта оскароносная роль, всего второй раз за историю премии присужденная посмертно, требовала особой ответственности при дубляже. Зайцев гордится, когда его узнают по голосу, по его словам, на него даже смотрят по-другому.
И в то же время все актеры дубляжа признаются: настоящий успех — когда зритель даже не замечает, что голливудский актер говорит не своим голосом. Это значит, что роль удалась.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
В фильмографии Владимира Антоника более тысячи ролей. За образом доброго дедушки скрываются царь Леонид из «300 спартанцев», агент Смит из «Матрицы», а также герои Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и еще нескольких ветеранов боевиков. Их Антоник играет как можно ближе к оригиналу и страшно возмущается, когда просят «изменить» голос актера.
Так уж повелось, что у актеров озвучания есть несколько суперзвезд, с которыми они переходят из фильма в фильм. Актер и режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов «сотрудничает» с Киану Ривзом, Брэдом Питтом, Крисом Такером, Райфом Файнсом, Антонио Бандерасом, Томом Крузом и Уиллом Смитом — только вот с «Оскарами» им не везло. А еще голос Кузнецова звучит в компьютерной игре «Ведьмак».
«Ведьмак» Кузнецов вспомнил не случайно, ведь в ней не час-полтора диалогов, как в фильмах, а десятки часов. За день озвучки актеры порой теряют по несколько килограммов веса. Вот уж точно — горят на работе. При этом своей престижной награды в этой профессии нет.
С легким сожалением актриса Ольга Зубкова рассказывает, как начало ее карьеры пришлось на 90-е годы, когда хорошего кино снималось мало, а рекламы и дубляжа было много. Так она подарила свой голос Анджелине Джоли, Сигурни Уивер и дважды оскароносной Кейт Блашнетт.
С тех пор к ней пришла слава: ее узнают, стоит лишь заговорить. Впрочем, у этой славы есть и обратная сторона. У «голосов» голливудских актеров гонорары, оказывается, совсем не голивудские.
Ольга Зубкова, актриса дубляжа: «Нам завидовать не надо. Чтобы получать нормальную сумму в месяц, я должна побывать на двух, трех, четырех работах».
И тем не менее актеры, уже прочно прописавшиеся и на сцене, и в кино, и в сериалах, продолжают заниматься дубляжом.
Владимир Зайцев, актер: «Это высочайшее искусство. И когда я стал артистом и знал коллег, которые занимаются дубляжом, я им черной завистью завидовал. Мне хотелось попасть в этот цех».
Чтобы озвучивать своего главного актера Роберта Дауни-младшего, Владимиру Зайцеву, кажется, даже напрягаться не приходится. Самым же сложным персонажем, по его признанию, был Джокер в исполнении Хита Леджера. Эта оскароносная роль, всего второй раз за историю премии присужденная посмертно, требовала особой ответственности при дубляже. Зайцев гордится, когда его узнают по голосу, по его словам, на него даже смотрят по-другому.
И в то же время все актеры дубляжа признаются: настоящий успех — когда зритель даже не замечает, что голливудский актер говорит не своим голосом. Это значит, что роль удалась.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
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