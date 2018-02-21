Эксперты назвали лучшего суперзлодея в истории кино

Кады из фильмов «Черная пантера», режиссер Райан Куглер, США, 2018 г., «Бэтмен возвращается», режисссер Тим Бертон, США, 1992 г., "Темный рыцарь", режиссер Кристофер Нолан, США, 2008г.