Эксперты назвали лучшего суперзлодея в истории кино

Эксперты портала Vulture составили рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях.
Первое место в списке из 25 суперзлодеев занял Джокер в исполнении Хита Леджера из фильма о Бэтмене «Темный рыцарь» 2008 года. Актер получил за эту роль посмертный «Оскар».
Второе место эксперты отдали Эрику Киллмонгеру из вышедшей в 2018 году ленты «Черная Пантера», его сыграл актер Майкл Джордан. Замыкает тройку лидеров Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер из фильма Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года.
В десятку лучших попали Локи в исполнении Тома Хиддлстона из «Мстителей», Магнето, сыгранный Иэном Маккелленом, из «Людей Икс», Джокер в исполнении Джека Николсона из «Бэтмена» 1989 года, а также Лекс Лютор (Кевин Спейси), Мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон), Генерал Зод (Теренс Стэмп).
При выборе эксперты учитывали визуальную выразительность злодея, наличие у него внятного плана и умение актера, играющего роль, «зажечь» зрителя.
Второе место эксперты отдали Эрику Киллмонгеру из вышедшей в 2018 году ленты «Черная Пантера», его сыграл актер Майкл Джордан. Замыкает тройку лидеров Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер из фильма Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года.
В десятку лучших попали Локи в исполнении Тома Хиддлстона из «Мстителей», Магнето, сыгранный Иэном Маккелленом, из «Людей Икс», Джокер в исполнении Джека Николсона из «Бэтмена» 1989 года, а также Лекс Лютор (Кевин Спейси), Мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон), Генерал Зод (Теренс Стэмп).
При выборе эксперты учитывали визуальную выразительность злодея, наличие у него внятного плана и умение актера, играющего роль, «зажечь» зрителя.
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