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    Гумконвой Красного Полумесяца вывез 13 мирных жителей из Восточной Гуты. Красный Крест, Сирия, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГумконвой Красного Полумесяца вывез 13 мирных жителей из Восточной Гуты

    Гумконвой Красного Полумесяца вывез 13 мирных жителей из Восточной Гуты

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki
    Гумконвой Красного Полумесяца вывез 13 мирных жителей из Восточной Гуты

    Гумконвой Красного Полумесяца вывез 13 мирных жителей из Восточной Гуты

    Гумконвой Красного Полумесяца вывез 13 мирных жителей из Восточной Гуты
    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki

      • Гуманитарный конвой, доставивший в Восточную Гуту еду и лекарства, вывез с подконтрольной боевикам территории 13 человек.

      Гуманитарный конвой Красного Полумесяца, который сегодня доставил в сирийскую Восточную Гуту медикаменты и продовольствие, вернулся с подконтрольной боевикам территории и вывез оттуда 13 мирных жителей. Ранее информацию о возвращении конвоя подтвердил ТАСС представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

      смотретьВ Восточную Гуту вошла колонна с гуманитарной помощью
      В Восточную Гуту вошла колонна с гуманитарной помощью
      Конвой, состоящий из 45 грузовиков и одного мобильного госпиталя, прибыл в подконтрольный исламистам город Дума сегодня днем. Колонну сопровождали российские военные. Боевики ранее пообещали в обмен на еду и лекарства выпустить из анклава мирных жителей. Сообщается, что боевики удерживали конвой между двумя пунктами пропуска около полутора часов, прежде чем удалось достичь договоренности. В российском Центре по примирению сторон заявили о готовности гарантировать боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты в обмен на возможность доставить в анклав гуманитарную помощь.

      Напомним, никто из мирных жителей не мог покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору в течение шести дней. Боевики не соблюдали гуманитарные паузы и обстреливали выход из анклава. В понедельник исламисты начали ракетные обстрелы сирийской столицы Дамаска.

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