Гумконвой Красного Полумесяца вывез 13 мирных жителей из Восточной Гуты

Гуманитарный конвой, доставивший в Восточную Гуту еду и лекарства, вывез с подконтрольной боевикам территории 13 человек.
Гуманитарный конвой Красного Полумесяца, который сегодня доставил в сирийскую Восточную Гуту медикаменты и продовольствие, вернулся с подконтрольной боевикам территории и вывез оттуда 13 мирных жителей. Ранее информацию о возвращении конвоя подтвердил ТАСС представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
Конвой, состоящий из 45 грузовиков и одного мобильного госпиталя, прибыл в подконтрольный исламистам город Дума сегодня днем. Колонну сопровождали российские военные. Боевики ранее пообещали в обмен на еду и лекарства выпустить из анклава мирных жителей. Сообщается, что боевики удерживали конвой между двумя пунктами пропуска около полутора часов, прежде чем удалось достичь договоренности. В российском Центре по примирению сторон заявили о готовности гарантировать боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты в обмен на возможность доставить в анклав гуманитарную помощь.
Напомним, никто из мирных жителей не мог покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору в течение шести дней. Боевики не соблюдали гуманитарные паузы и обстреливали выход из анклава. В понедельник исламисты начали ракетные обстрелы сирийской столицы Дамаска.
Конвой, состоящий из 45 грузовиков и одного мобильного госпиталя, прибыл в подконтрольный исламистам город Дума сегодня днем. Колонну сопровождали российские военные. Боевики ранее пообещали в обмен на еду и лекарства выпустить из анклава мирных жителей. Сообщается, что боевики удерживали конвой между двумя пунктами пропуска около полутора часов, прежде чем удалось достичь договоренности. В российском Центре по примирению сторон заявили о готовности гарантировать боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты в обмен на возможность доставить в анклав гуманитарную помощь.
Напомним, никто из мирных жителей не мог покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору в течение шести дней. Боевики не соблюдали гуманитарные паузы и обстреливали выход из анклава. В понедельник исламисты начали ракетные обстрелы сирийской столицы Дамаска.
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