В Восточную Гуту вошла колонна с гуманитарной помощью

Сегодня в Восточную Гуту доставили гуманитарную помощь: 247 тонн продовольствия и медикаментов. Караван из 46 грузовиков Красного Полумесяца боевики пропустили по договоренности с российским Центром по примирению враждующих сторон. В обмен на груз исламисты обещали выпустить из подконтрольных им районов мирных жителей.

Конвой, о котором так много говорили в последние дни в Восточной Гуте: 45 грузовиков плюс один мобильный госпиталь, 247 тонн медикаментов и продовольствия, в том числе для грудных детей. Грузовики принадлежат арабскому Красному Полумесяцу, а груз — Организации Объединенных Наций. Они направятся в город Дума, находящийся под контролем боевиков.



Безопасность колонны обеспечивают российские военные.



Восточную Гуту когда-то называли «оазисом», но сейчас эта территория совсем на него не похожа. После шести лет боев на значительной части своей зоны мятежники сумели врыться глубоко в землю — недосягаемые для артиллерии ходы протянулись на многие сотни метров. Это своеобразные «районы под районами». По ним «ваххабиты подземелья» передвигаются и перебрасывают боеприпасы и медикаменты незаметно.



Сирийские войска, чтобы избежать жертв среди мирного населения, были готовы предоставить боевикам коридор и даже транспорт до Идлиба, окраинной провинции страны, где сейчас настоящая махновская вольница, но боевики ответили отказом.



Для Дамаска на фоне сокрушительных побед по всей стране иметь у себя под боком повстанческую цитадель с озлобленным голодным населением и 20-тысячным гарнизоном боевиков на фоне очевидных побед по всей стране — неприемлемо. Очевидно, что операция «Дамасская сталь» будет проводиться максимально жестко, невзирая на потери.



Мятежная территория хоть и блокирована со всех сторон войсками, но измором ее обитателей взять не возможно. Боевики этой зоны научились выживать в условиях длительной изоляции. В своих мастерских они изготавливают мины и снаряды, крупнокалиберные снайперские винтовки и даже шьют для себя униформу, почему-то по образцу американской времен операции «Буря в пустыне».



Груз продовольствия и медикаментов без происшествий был доставлен в Восточную Гуту. Эту территорию здесь сравнивают с Алеппо, вспоминая длительную операцию по его освобождению, и называют «твердым орешком».



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.