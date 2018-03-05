Петербургские райдеры стали лучшими на ЧМ по сноукайтингу

Финский ветер и русский парус помогли петербуржцам завоевать медали чемпионата мира в сноукайтинге.
Как и многие соревнования по зимним видам спорта, этот турнир также проходил в городе Лахти. На берегу озера Весиярви установилась летная погода: ветер 3–6 метров в секунду, поэтому организаторы провели состязания по всем видам.
В самой представительной дисциплине «курс-рейс» победил 18-летний Никита Коданёв. Он же стал лучшим в юниорском зачете. А вот в «кайт-фристайле» наш спортсмен взял серебро.
Никита Коданёв, победитель чемпионата мира по сноукайтингу WISSA 2018: «Первые два дня проходят на достаточно хорошем ветру. И я лично пытаюсь показать максимальный результат в каждой гонке, потому что это для меня очень важно».
В соревнованиях среди девушек серебряные медали у петербурженки Марии Рыжанковой. Также соотечественник Никита Соколов выиграл турнир среди сноубордистов. Отмечается, что в следующий раз лучшие райдеры соберутся через год в США.
В самой представительной дисциплине «курс-рейс» победил 18-летний Никита Коданёв. Он же стал лучшим в юниорском зачете. А вот в «кайт-фристайле» наш спортсмен взял серебро.
Никита Коданёв, победитель чемпионата мира по сноукайтингу WISSA 2018: «Первые два дня проходят на достаточно хорошем ветру. И я лично пытаюсь показать максимальный результат в каждой гонке, потому что это для меня очень важно».
В соревнованиях среди девушек серебряные медали у петербурженки Марии Рыжанковой. Также соотечественник Никита Соколов выиграл турнир среди сноубордистов. Отмечается, что в следующий раз лучшие райдеры соберутся через год в США.
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