Поймать ветер: петербургские кайтсёрферы готовятся к чемпионату мира на льду Финского залива

Петербургские спортсмены на льду Финского залива набирают форму накануне международных соревнований по зимнему кайтсёрфингу. Чемпионат состоится в Финляндии, и у наших спортсменов очень хорошие шансы на победу.

Широкие просторы замерзшего Финского залива идеальны для тренировок по сноукайтингу, но на ближайшем чемпионате мира в Финляндии с сотней спортсменов придется делить ледяную поверхность маленького озера.



Поэтому надежда петербургской команды — юная Маша. Сейчас она особенно работает над поворотами. Хрупкая 14-летняя спортсменка на трассе борется наравне со взрослыми мужчинами. Она во всех смыслах не ветреная девушка.



Мария Рыжанкова, спортсменка: «Сильный ветер очень мешает. Меня начинает сносить часто. А слабый ветер, наоборот, очень помогает».



Секреты того, как правильно бороздить ледяные просторы, ей поведал дедушка. Вячеслав Шемякин в Петербурге первым поднял в небо кайт. Он 20 лет в этом спорте. Вот так четко по просьбе оператора поймать ветер и остановиться перед камерой могут единицы. Во внучке он сразу разглядел подходящий характер.



Вячеслав Шемякин, многократный призер международных и российских соревнований по сноукайтингу: «В два годика поставили ее на горные лыжи с удовольствием. Спустишь ее головой вниз, отряхнешь… Она была удивительным ребенком».



Трубы на берегу — подсказка для спортсменов. По ним узнают, в какую сторону дует ветер. Сноукайтинг очень напоминает игру в шахматы, хоть и на чисто белом поле. Без продуманной тактики гонку не выиграть.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова побывала на тренировке кайтсёрферов.