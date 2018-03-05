Рыбка пообещала США доказать «вмешательство» России в выборы

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), арестованная в Таиланде за незаконные
секс-тренинги, сообщила журналистам The New York Times, что располагает аудиозаписью, которая может пролить свет на дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
По данным издания, Рыбка заявила о готовности поделиться 16-часовым аудиоматериалом с американской стороной в обмен на предоставление политического убежища.
Настя Рыбка: «Если США предоставят мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти некоторые странные вещи».
Рыбка утверждает, что у нее есть аудиозапись, сделанная летом 2016 года, на которой обсуждаются детали вмешательства России в президентские выборы в США. Имена участников разговора девушка назвать отказалась.
Между тем в американском посольстве в Минске заявили, что в США Рыбка, у которой есть белорусское гражданство, может претендовать лишь на звание беженки, но никак не на политическое убежище.
Ранее Рыбка записала видеообращение, в котором обратилась к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
Кроме того, письмо в американское консульство написал и Александр Кириллов (Алекс Лесли), обвиняемый в организации секс-тренингов в Таиланде. Он попросил предоставить ему и Рыбке политическое убежище. Кириллов пояснил, что у них «есть очень важная для США информация», и они «очень сильно рискуют своими жизнями».
Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Лесли и Рыбка, получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. После этого бизнесмен подал на Лесли и Рыбку в суд.
Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести их в черные. По последним данным, Кириллов и Вашукевич уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их отправят на родину.
Настя Рыбка: «Если США предоставят мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти некоторые странные вещи».
Рыбка утверждает, что у нее есть аудиозапись, сделанная летом 2016 года, на которой обсуждаются детали вмешательства России в президентские выборы в США. Имена участников разговора девушка назвать отказалась.
Между тем в американском посольстве в Минске заявили, что в США Рыбка, у которой есть белорусское гражданство, может претендовать лишь на звание беженки, но никак не на политическое убежище.
Ранее Рыбка записала видеообращение, в котором обратилась к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
Кроме того, письмо в американское консульство написал и Александр Кириллов (Алекс Лесли), обвиняемый в организации секс-тренингов в Таиланде. Он попросил предоставить ему и Рыбке политическое убежище. Кириллов пояснил, что у них «есть очень важная для США информация», и они «очень сильно рискуют своими жизнями».
Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Лесли и Рыбка, получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. После этого бизнесмен подал на Лесли и Рыбку в суд.
Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести их в черные. По последним данным, Кириллов и Вашукевич уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их отправят на родину.
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