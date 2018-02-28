Лесли и Рыбка попросили политического убежища в США

Александр Кириллов (Алекс Лесли), задержанный в Таиланде за проведение нелегального
секс-тренинга, написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище.
В письме арестованный секс-тренер утверждает, что у него есть «очень важная для США информация». Заявление Алекса Лесли имеется в распоряжении RT.
Из текста письма: «В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями».
Лесли также сообщил, что часть задержанных россиян переводят в другую тюрьму.
Накануне в Instagram Насти Рыбки появилось ее видеообращение, в котором она обращается к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
Ранее иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести в черные списки 10 россиян, которых задержали в Паттайе за проведение секс-тренингов. Также представители правоохранительных органов королевства раскрыли содержание уроков, которые проводились в «институте сексуальных наук».
По последним данным, видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич в настоящий момент уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их отправят на родину. «При этом непосредственно Вашукевич депортируют не в Москву, чего она якобы опасается, а в Белоруссию, поскольку у нее белорусский паспорт», — уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах курортной Паттайи.
Из текста письма: «В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями».
Лесли также сообщил, что часть задержанных россиян переводят в другую тюрьму.
Накануне в Instagram Насти Рыбки появилось ее видеообращение, в котором она обращается к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
Ранее иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести в черные списки 10 россиян, которых задержали в Паттайе за проведение секс-тренингов. Также представители правоохранительных органов королевства раскрыли содержание уроков, которые проводились в «институте сексуальных наук».
По последним данным, видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич в настоящий момент уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их отправят на родину. «При этом непосредственно Вашукевич депортируют не в Москву, чего она якобы опасается, а в Белоруссию, поскольку у нее белорусский паспорт», — уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах курортной Паттайи.
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