Трамп и Мэй сочли «безответственными» заявления Путина о новом оружии

Президент США Дональд Трамп и
премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сошлись во мнении, что высказывания российского лидера Владимира Путина о новом вооружении — «безответственны».
К такому выводу Трамп и Мэй пришли во время телефонных переговоров в воскресенье, тезисы беседы обнародовала администрация президента США.
Из сообщения Белого дома: «Лидеры согласились с тем, что недавние заявления президента России Владимира Путина о развитии ядерного оружия были безответственными».
Кроме того, Трамп И Мэй осудили ситуацию в Восточной Гуте и решили, что в срыве гуманитарной паузы виноваты Сирия, Россия и Иран.
Напомним, президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию рассказал о новейших видах российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Среди них ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие.
Путин при этом подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не преследует планов использовать это оружие в наступательных целях.
Из сообщения Белого дома: «Лидеры согласились с тем, что недавние заявления президента России Владимира Путина о развитии ядерного оружия были безответственными».
Кроме того, Трамп И Мэй осудили ситуацию в Восточной Гуте и решили, что в срыве гуманитарной паузы виноваты Сирия, Россия и Иран.
Напомним, президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию рассказал о новейших видах российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Среди них ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие.
Путин при этом подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не преследует планов использовать это оружие в наступательных целях.
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