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    Дом у Серного моста в Петербурге полностью не расселят. Санкт-Петербург, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДом у Серного моста в Петербурге полностью не расселят

    Дом у Серного моста в Петербурге полностью не расселят

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    Дом у Серного моста в Петербурге полностью не расселят

    Дом у Серного моста в Петербурге полностью не расселят

    Дом у Серного моста в Петербурге полностью не расселят

      В Петербурге вице-губернатор осмотрел объекты инфраструктуры, которые возводят к чемпионату мира по футболу. Ответил Игорь Албин и на вопрос о судьбе жильцов дома с Ремесленной улицы.

      До главного спортивного мероприятия этого лета осталось 100 дней. Вместе с главой профильного комитета вице-губернатор посетил основные строительные площадки Петербурга. Это продолжение набережной Макарова, станция метро «Новокрестовская» и мост через остров Серный.

      На переправу Игорь Албин смотрел со стороны Васильевского острова. Однако всё равно ему не удалось избежать вопросов о судьбе дома 5 по Ремесленной улице. В частности, будут ли его всё-таки расселять? Ведь люди вынуждены жить буквально на стройке. Стены покрылись трещинами, а дорога пройдет всего лишь в 65 сантиметрах от угла здания на уровне 5-го этажа.

      Игорь Албин заявил, что общего расселения здания не будет. Однако если специалисты признают, что некоторые квартиры не пригодны для проживания, их обитатели прописку сменят. Решение будет окончательно принято в мае.

      По словам Игоря Албина, в доме есть собственники, которые не желают покидать свои квартиры. Те, кто мечтает переехать, сразу после заявления чиновника выложили в социальную сеть видеоролик, снятый с 6-го этажа. До рабочих, действительно, уже рукой подать. А комментарии за кадром почти не слышно из-за сильного шума.

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