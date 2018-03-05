Вице-губернатор просит не спешить с выводами по делу начальника петербургского метрополитена

Сегодня историю с обвинением Владимира Гарюгина в превышении должностных полномочий комментировали в Смольном.
Уголовное дело в отношении начальника петербургского метрополитена может быть прекращено уже завтра. Если на это согласится сам глава петербургского метрополитена. Об этом заявил адвокат Владимира Гарюгина. Именно 5 марта заканчивается срок давности по уголовному преследованию начальника метрополитена.
Напомним, что в конце прошлой недели Следственный комитет обвинил главу метрополитена в превышении должностных полномочий в связи со строительством станции метро «Адмиралтейская». Сегодня адвокат Владимир Львов заверил прессу: ни он, ни его подзащитный не согласятся на прекращение дела не по реабилитирующим основаниям.
Владимир Львов, адвокат Владимир Гарюгина: «Такое возобновление уголовного дела и неожиданная переквалификация на менее тяжкую статью может говорить о том, что Следственный комитет не согласен не с прекращением дела в принципе, а с тем, что в результате прекращения уголовного дела Владимир Александрович получал бы право на реабилитацию».
В 2015 году руководителя городской подземки подозревали в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро «Адмиралтейская». В результате возведения которой городской бюджет якобы не досчитался 466 миллионов рублей. Однако обвинение Гарюгину тогда так и не было предъявлено. Это произошло лишь несколько дней назад.
Возобновление уголовного дела против Владимира Гарюгина сегодня прокомментировал и вице-губернатор Игорь Албин. Чиновник напомнил о презумпции невиновности. И призвал не делать поспешных выводов, а дождаться суда.
Напомним, что в конце прошлой недели Следственный комитет обвинил главу метрополитена в превышении должностных полномочий в связи со строительством станции метро «Адмиралтейская». Сегодня адвокат Владимир Львов заверил прессу: ни он, ни его подзащитный не согласятся на прекращение дела не по реабилитирующим основаниям.
Владимир Львов, адвокат Владимир Гарюгина: «Такое возобновление уголовного дела и неожиданная переквалификация на менее тяжкую статью может говорить о том, что Следственный комитет не согласен не с прекращением дела в принципе, а с тем, что в результате прекращения уголовного дела Владимир Александрович получал бы право на реабилитацию».
В 2015 году руководителя городской подземки подозревали в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро «Адмиралтейская». В результате возведения которой городской бюджет якобы не досчитался 466 миллионов рублей. Однако обвинение Гарюгину тогда так и не было предъявлено. Это произошло лишь несколько дней назад.
Возобновление уголовного дела против Владимира Гарюгина сегодня прокомментировал и вице-губернатор Игорь Албин. Чиновник напомнил о презумпции невиновности. И призвал не делать поспешных выводов, а дождаться суда.
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