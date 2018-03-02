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    СК обвиняет начальника петербургского метро в превышении полномочий

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    СК обвиняет начальника петербургского метро в превышении полномочий

    СК обвиняет начальника петербургского метро в превышении полномочий

    Следователи вернулись к делу о строительстве метро «Адмиралтейская». Владимиру Гарюгину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Следователи предъявили обвинение начальнику Петербургского метрополитена. Как передает ТАСС, Владимира Гарюгина обвиняют в превышении должностных полномочий.

    По информации «Фонтанки», следствие вернулось к делу о строительстве станции метро «Адмиралтейская», за которое городская администрация могла переплатить 466 млн рублей.

    Гарюгину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета.

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