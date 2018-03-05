Путин сообщил о разоблачении 400 иностранных шпионов

Владимир Путин потребовал от спецслужб пресекать попытки иностранных разведок получить доступ к сведениям политического, экономического и оборонного характера.
Глава государства сегодня выступил на коллегии ФСБ, отметив, что в последние годы фиксируется рост активности зарубежных разведчиков. По словам президента, они «весьма плотно» работают в России, используют самые современные методы агентурной и технической разведки.
Владимир Путин, президент РФ: «Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера».
Российский президент отметил, что только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб.
Ранее Владимир Путин похвалил сотрудников ФСБ за сохранение в тайне разработки новейшего российского оружия, о котором он рассказывал в своем послании Федеральному собранию на прошлой неделе.
Владимир Путин, президент РФ: «Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера».
Российский президент отметил, что только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб.
Ранее Владимир Путин похвалил сотрудников ФСБ за сохранение в тайне разработки новейшего российского оружия, о котором он рассказывал в своем послании Федеральному собранию на прошлой неделе.
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