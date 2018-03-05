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    Путин сообщил о разоблачении 400 иностранных шпионов. Путин, ФСБ, разведка и контрразведка, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин сообщил о разоблачении 400 иностранных шпионов

    Путин сообщил о разоблачении 400 иностранных шпионов

    6 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин сообщил о разоблачении 400 иностранных шпионов

    Путин сообщил о разоблачении 400 иностранных шпионов

    Путин сообщил о разоблачении 400 иностранных шпионов
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • Владимир Путин потребовал от спецслужб пресекать попытки иностранных разведок получить доступ к сведениям политического, экономического и оборонного характера.

      Глава государства сегодня выступил на коллегии ФСБ, отметив, что в последние годы фиксируется рост активности зарубежных разведчиков. По словам президента, они «весьма плотно» работают в России, используют самые современные методы агентурной и технической разведки.

      Владимир Путин, президент РФ: «Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера».

      Российский президент отметил, что только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб.

      Ранее Владимир Путин похвалил сотрудников ФСБ за сохранение в тайне разработки новейшего российского оружия, о котором он рассказывал в своем послании Федеральному собранию на прошлой неделе.

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