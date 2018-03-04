Что означают слова Путина о новейших вооружениях?

В России — шесть новых видов вооружения. И о них рассказал президент РФ Владимир Путин во время традиционной речи — послания к Федеральному собранию. Ни одно из его выступлений еще не производило такого эффекта разорвавшейся бомбы.
И это только на первый взгляд и только для нас выглядит логично: двухчасовая речь, посвященная итогу и года, и срока. С объяснением — буквально пошагово, какие проблемы у страны, как их решать, во что обойдется, где возьмут деньги. Но 45 минут из двух часов — про оборонку.
Наша логика в том, что мы не собираемся ввязываться в гонку вооружений, что новые виды оружия, каких нет ни у кого, пусть в разной степени, но явно — готовы более, чем у остального мира. Значит, мы можем позволить себе выдохнуть и заняться внутренними проблемами, которых немало. И Путин отдельно подчеркивает: это ответ, которого должно быть достаточно, чтобы нас услышали. И достаточно, чтобы от нас отстали с шантажом и угрозами.
И это, в принципе, посыл не столько для внешнего пользования (вряд ли на Западе разведки пропустили наши испытания) — это во многом посыл внутри страны: мы сделали это, мы можем спать спокойно. Мы мирные люди, но обратите внимание на наш бронепоезд.
Подробнее — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Наша логика в том, что мы не собираемся ввязываться в гонку вооружений, что новые виды оружия, каких нет ни у кого, пусть в разной степени, но явно — готовы более, чем у остального мира. Значит, мы можем позволить себе выдохнуть и заняться внутренними проблемами, которых немало. И Путин отдельно подчеркивает: это ответ, которого должно быть достаточно, чтобы нас услышали. И достаточно, чтобы от нас отстали с шантажом и угрозами.
И это, в принципе, посыл не столько для внешнего пользования (вряд ли на Западе разведки пропустили наши испытания) — это во многом посыл внутри страны: мы сделали это, мы можем спать спокойно. Мы мирные люди, но обратите внимание на наш бронепоезд.
Подробнее — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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