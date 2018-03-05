Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв сообщил журналистам, что попал под минометный обстрел украинских силовиков в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Алексей Журавлёв, депутат: «Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона „Пятнашка“ и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать».
О своем состоянии здоровья Журавлёв в разговоре с РИА Новости не сообщил.
Помощница парламентария Татьяна Калегина заявила ТАСС, что «обстрел шел со стороны ВСУ» по автомобилям, в которых в том числе находился Журавлёв. Никто не погиб, но автомобили получили повреждения.
Алексей Журавлёв избирался в Госдуму от партии «Родина», он не входит ни в одну фракцию. Состоит в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Журавлёв часто посещает Донбасс, призывает решать проблемы жителей и защищать права русскоязычного населения за рубежом. В этот раз парламентарий также прибыл в ДНР с гуманитарной миссией.
О своем состоянии здоровья Журавлёв в разговоре с РИА Новости не сообщил.
Помощница парламентария Татьяна Калегина заявила ТАСС, что «обстрел шел со стороны ВСУ» по автомобилям, в которых в том числе находился Журавлёв. Никто не погиб, но автомобили получили повреждения.
Алексей Журавлёв избирался в Госдуму от партии «Родина», он не входит ни в одну фракцию. Состоит в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Журавлёв часто посещает Донбасс, призывает решать проблемы жителей и защищать права русскоязычного населения за рубежом. В этот раз парламентарий также прибыл в ДНР с гуманитарной миссией.
Комментарии