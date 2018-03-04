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    ДНР и ЛНР объявили о соблюдении «абсолютного перемирия» с 5 марта

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    ДНР и ЛНР объявили о соблюдении «абсолютного перемирия» с 5 марта

    ДНР и ЛНР объявили о соблюдении «абсолютного перемирия» с 5 марта

    Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики объявили о строгом соблюдении перемирия с 5 марта.

    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, в республиках подписали соответствующие приказы, а вечером в воскресенье во все находящиеся на линии соприкосновения подразделения прибудут представители командования ДНР для контроля за их выполнением.

    Эдуард Басурин: «Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении „абсолютного перемирия“ в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего».

    Басурин пояснил, что при нарушении приказа на месте будет проводиться разбирательство, а виновные — привлекаться к ответственности.

    Об этом же заявил и представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что с приказом о соблюдении перемирия будет ознакомлен весь личный состав под роспись перед заступлением на боевое дежурство.

    Ранее, в среду контактная группа по Украине договорилась об очередном перемирии в Донбассе. Стороны конфликта дали обязательства не вести наступательных действий и разведывательных операций, а также не открывать огонь, не размещать и не применять тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи них, передает РИА Новости.








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