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    В МИДе рассказали о попытках США повлиять на выборы в России и посеять хаос. МИД РФ, США, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МИДе рассказали о попытках США повлиять на выборы в России и посеять хаос

    В МИДе рассказали о попытках США повлиять на выборы в России и посеять хаос

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    В МИДе рассказали о попытках США повлиять на выборы в России и посеять хаос

    В МИДе рассказали о попытках США повлиять на выборы в России и посеять хаос

      На заседании временной комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательства в дела России замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о том, что МИД РФ фиксирует попытки вмешательства Вашингтона в президентские выборы, которые состоятся 18 марта.

      Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние дела в последние годы отмечались в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму. Подобные устремления явно прослеживаются и в ходе нынешней предвыборной кампании. Это МИД фиксирует, этим плотно и эффективно занимаются наши другие соответствующие структуры».

      Рябков отметил, что проводимая Вашингтоном политика реализации собственных геополитических целей повсеместно в мире, в том числе применительно к России, под маркой демократизации за последние 20 лет вызвала «хаос, войны и полный развал в целом ряде государств».

      Сергей Рябков: «Отдельные горячие головы в США, судя по всему, хотят проделать с Россией (то же самое), считая нас основной угрозой своему глобальному доминированию».

      По словам Рябкова, эту задачу американские власти прописали прямым текстом в недавно обновленных ключевых доктринах национальной оборонной и ядерной безопасности, передает «Интерфакс».

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