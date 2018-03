Замерзшие британцы публикуют фото опустевших полок в магазинах

You’d think it was the apocalypse pic.twitter.com/IbhNR4OMob — Helena Ac-Shame (aka NightsAtKendalls) (@NightAtKendalls) 4 марта 2018 г.

Don’t bother trying to buy milk, bread or any kind of meat @Morrisons Warminster or, weirdly enough — bananas. And @waitrose Warminster no better — no bread or milk. pic.twitter.com/zhqOtbF1ya — Jenny (@headcovers) 4 марта 2018 г.

With empty supermarket shelves it’s worth reflecting on how quickly food supply chains can be interrupted. A reminder to everyone about why secure domestic production is worth valuing. Food supply chain security is not something Society can afford to take for granted. pic.twitter.com/fHflWgSUz5 — Stuart roberts (@HertsFarmer) 2 марта 2018 г.

Empty shelves at my local supermarket in Glasgow this lunchtime, but at least there’s still tinned haggis left… pic.twitter.com/xhL0ewlNxm — Libby Brooks (@libby_brooks) 1 марта 2018 г.

Blitz spirit. When there is no milk. No bread. No fruit. No veg. We clear the shelves of vodka #snowday4 pic.twitter.com/XlI6nSdTtY — Katie Hopkins (@KTHopkins) 3 марта 2018 г.

смотреть «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы

Британцы пишут, что в магазинах закончились молоко, хлеб, яйца, овощи и фрукты. Такая ситуация наблюдается уже несколько дней, а представители торговых сетей обещают восполнить ассортимент только когда «по дорогам снова можно будет ездить».Дефицит продуктов наблюдается даже в таких крупных торговых сетях как Lidl, Asda, Tesco. Недовольные покупатели отмечают, что все это напоминает им фильмы про конец света.При этом некоторые жители пишут, что дороги в их городе уже давно почищены, но продуктов по-прежнему нет.Одна из покупательниц отмечает, что с полок пропала водка. Другой шутит, что даже в «голодные времена» британцы отказываются покупать пиццу с ветчиной и ананасом.Напомним, что в Европе сейчас господствует «Зверь с Востока» — так местные СМИ окрестили пришедшие из Сибири свирепые 30-градусные морозы. Мерзнут в Париже, Австрии, Венгрии, Испании, Италии. В Великобритании ситуация совсем плачевная: там антициклон столкнулся с атлантическим штормом «Эмма», и города засыпает снегом.Накануне в Сети было опубликовано видео посадки самолетов А380–800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема. Посадку пассажирских лайнеров, вмещающих более 850 пассажиров, осложнял не только сильный ветер, но и мощный снегопад, а также слякоть на посадочной полосе.