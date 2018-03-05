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    Белый дом обвинил Россию в несоблюдении резолюции по перемирию в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    Белый дом обвинил Россию в несоблюдении резолюции по перемирию в Сирии

    Белый дом обвинил Россию в несоблюдении резолюции по перемирию в Сирии

    Белый дом обвинил Россию в несоблюдении резолюции по перемирию в Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

    • Белый дом обвинил Россию в несоблюдении резолюции Совбеза ООН о прекращении боевых действий в Сирии.

    Россия игнорирует положения резолюции Совета безопасности ООН о прекращении боевых действий в Сирии, говорится в заявлении Белого дома, распространенном в воскресенье его пресс-секретарем Сарой Сандерс

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «После неоднократных попыток отложить принятие резолюции Совета Безопасности ООН 2401, которая требовала 30-дневного прекращения боевых действий по всей Сирии, Россия продолжила игнорировать ее условия».

    В заявлении говорится, что к «гибели невинных гражданских лиц» в Сирии приводит российская «якобы контртеррористическая операция».

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    Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты
    Резолюция о 30-дневном перемирии в Сирии была принята Совбезом ООН 24 февраля. Однако сразу же после принятия резолюция была сорвана: мирные жители Восточной Гуты не смогли покинуть анклав тогда и не могут это сделать до сих пор, несмотря на введение гуманитарных пауз, так как боевики ведут обстрел гуманитарного коридора.

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