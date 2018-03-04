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    Пленный украинский разведчик рассказал, как ВСУ обстреливают Донецк. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Донецк, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПленный украинский разведчик рассказал, как ВСУ обстреливают Донецк

    Пленный украинский разведчик рассказал, как ВСУ обстреливают Донецк

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    Пленный украинский разведчик рассказал, как ВСУ обстреливают Донецк

    Пленный украинский разведчик рассказал, как ВСУ обстреливают Донецк

    Пленный украинский разведчик рассказал, как ВСУ обстреливают Донецк

      Донецкие ополченцы не намерены покорно дожидаться наступления, про которое прописано между строк в принятом недавно в Киеве законе о реинтеграции. На танковом полигоне под Торезом что ни день — то снова с бой.

      Перед началом «абсолютного перемирия», на днях принятого в Минске, украинские войска уже абсолютно не скрывают планов наступления. Вот только эта война сейчас все больше напоминает истребление мирных целей. В пятницу в поле украинские войска сожгли ракетами санитарную машину с раненым и двумя врачами. Сначала сами же одобрили эвакуацию, подпустили ближе и сожгли. А через два дня уничтожили «Газель» — она везла хлеб людям. Из противотанкового комплекса сложно промахнуться по гражданским — наводчик вручную ведет ракету к цели. Список уничтоженных гражданских целей накануне дополнил взрыв во дворе жилого дома в Донецке. Рвануло под автомобилем — в тот момент, когда владелец прогревал машину. Он в больнице, а исполнитель, вероятнее всего, в бегах.

      Украинский диверсант, взятый в плен, когда вместе со своей группой шел взрывать позиции врага, рассказывает: Киев наращивает силы в Донбассе.

      Василий Жемелинский: «Нашу бригаду должны были менять, а по другим сведениям, другая бригада заходила нас усиливать».

      Усиление коснулось и складов с боеприпасами — по сведениям теперь уже бывшего разведчика, к фронту стягивают оружейные резервы. Куда летали, летают и полетят снаряды с минами — Василий впервые сам увидел. Но догадывался раньше.

      Василий Жемелинский: «Были ситуации — приготовить мину, спрашивают — куда? Да … — в Донецк».

      В Донецке теперь он сам и непонятно сколько еще будет. Закон о реинтеграции Донбасса юридически поставил точку на обмене пленными. Да и сам Василий домой не спешит — там его ждет срок за дезертирство. Готов задержаться у противника: в обороне все-таки спокойнее.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.

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