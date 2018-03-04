Пленный украинский разведчик рассказал, как ВСУ обстреливают Донецк

Донецкие ополченцы не намерены покорно дожидаться наступления, про которое прописано между строк в принятом недавно в Киеве законе о реинтеграции. На танковом полигоне под Торезом что ни день — то снова с бой.
Перед началом «абсолютного перемирия», на днях принятого в Минске, украинские войска уже абсолютно не скрывают планов наступления. Вот только эта война сейчас все больше напоминает истребление мирных целей. В пятницу в поле украинские войска сожгли ракетами санитарную машину с раненым и двумя врачами. Сначала сами же одобрили эвакуацию, подпустили ближе и сожгли. А через два дня уничтожили «Газель» — она везла хлеб людям. Из противотанкового комплекса сложно промахнуться по гражданским — наводчик вручную ведет ракету к цели. Список уничтоженных гражданских целей накануне дополнил взрыв во дворе жилого дома в Донецке. Рвануло под автомобилем — в тот момент, когда владелец прогревал машину. Он в больнице, а исполнитель, вероятнее всего, в бегах.
Украинский диверсант, взятый в плен, когда вместе со своей группой шел взрывать позиции врага, рассказывает: Киев наращивает силы в Донбассе.
Василий Жемелинский: «Нашу бригаду должны были менять, а по другим сведениям, другая бригада заходила нас усиливать».
Усиление коснулось и складов с боеприпасами — по сведениям теперь уже бывшего разведчика, к фронту стягивают оружейные резервы. Куда летали, летают и полетят снаряды с минами — Василий впервые сам увидел. Но догадывался раньше.
Василий Жемелинский: «Были ситуации — приготовить мину, спрашивают — куда? Да … — в Донецк».
В Донецке теперь он сам и непонятно сколько еще будет. Закон о реинтеграции Донбасса юридически поставил точку на обмене пленными. Да и сам Василий домой не спешит — там его ждет срок за дезертирство. Готов задержаться у противника: в обороне все-таки спокойнее.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
Украинский диверсант, взятый в плен, когда вместе со своей группой шел взрывать позиции врага, рассказывает: Киев наращивает силы в Донбассе.
Василий Жемелинский: «Нашу бригаду должны были менять, а по другим сведениям, другая бригада заходила нас усиливать».
Усиление коснулось и складов с боеприпасами — по сведениям теперь уже бывшего разведчика, к фронту стягивают оружейные резервы. Куда летали, летают и полетят снаряды с минами — Василий впервые сам увидел. Но догадывался раньше.
Василий Жемелинский: «Были ситуации — приготовить мину, спрашивают — куда? Да … — в Донецк».
В Донецке теперь он сам и непонятно сколько еще будет. Закон о реинтеграции Донбасса юридически поставил точку на обмене пленными. Да и сам Василий домой не спешит — там его ждет срок за дезертирство. Готов задержаться у противника: в обороне все-таки спокойнее.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
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