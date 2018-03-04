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    В Подмосковье снег обрушил крышу строящегося катка

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    • Фото: in-istra.ru
    В Подмосковье снег обрушил крышу строящегося катка

    В Подмосковье снег обрушил крышу строящегося катка

    В Подмосковье снег обрушил крышу строящегося катка
  • Фото: in-istra.ru

    • В Истринском районе Подмосковья обрушилась крыша строящегося катка.

    Как сообщил ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ЧП случилось в поселке Первомайский Истринского района. Там крыша катка не выдержала тяжести выпавшего за ночь снега и рухнула.

    В ведомстве добавили, что при этом никто не пострадал. Площадь обрушения составила 500 кв. метров.

    Накануне ночью на Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, он пойдет на убыль лишь к утру понедельника и может стать самым мощным за последние 68 лет. Из-за снегопада в регионе продолжает действовать желтый уровень опасности.

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