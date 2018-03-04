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    Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет. Москва, весна, морозы, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСнегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет

    Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет

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    Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет

    Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет

      Снегопад, обрушившийся на Москву 4 марта, продлится почти сутки.

      Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в российской столице за сутки может выпасть около трети месячной нормы осадков, а прирост снега составит 10 сантиметров.

      Евгений Тишковец, погодный центр «Фобос»: «Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет».

      Снегопад будет идти весь день и стихнет лишь в утренние часы понедельника, отметил синоптик.

      Зима не сдает свои позиции: в Москве по-прежнему не по-весеннему холодно, и существенного потепления пока не ожидается. Сегодня днем столбики термометров покажут минус 6–8 градусов. В ночь на понедельник ожидается 9–11 градусов ниже нуля.

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