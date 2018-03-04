Представители Гребенщикова назвали причину его госпитализации

Рок-музыкант Борис Гребенщиков перенес сильную простуду, однако информация о проблемах с сердцем недостоверна, сообщили представители артиста.
В сообщении, опубликованном на официальной странице Бориса Гребенщикова «ВКонтакте», сообщается, что артист простудился.
Представители Бориса Гребенщикова: «Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию… о „проблемах с сердцем после недавней операции“ Б. Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления».
Ранее СМИ сообщили, что Борис Гребенщикова попал в реанимацию с осложнениями после операции на сердце. Другие источники сообщали, что у лидера «Аквариума» — воспаление легких, и артист со вчерашнего утра находится в реанимации.
Девять лет назад Борис Гребенщиков перенес операцию в клинике в Берлине: ему сделали шунтирование.
Представители Бориса Гребенщикова: «Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию… о „проблемах с сердцем после недавней операции“ Б. Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления».
Ранее СМИ сообщили, что Борис Гребенщикова попал в реанимацию с осложнениями после операции на сердце. Другие источники сообщали, что у лидера «Аквариума» — воспаление легких, и артист со вчерашнего утра находится в реанимации.
Девять лет назад Борис Гребенщиков перенес операцию в клинике в Берлине: ему сделали шунтирование.
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