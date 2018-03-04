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    Борис Гребенщиков попал в реанимацию

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    Борис Гребенщиков попал в реанимацию

    Борис Гребенщиков попал в реанимацию

    Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков попал в больницу.

    По данным местных СМИ, причиной госпитализации 64-летнего музыканта стали проблемы с сердцем, возникшие после проведенного ранее шунтирования.

    В то же время есть и другая информация: друг Гребенщикова, один из организаторов движения «Митьки» Виктор Тихомиров рассказал «Комсомольской правде», что у лидера «Аквариума» воспаление легких. По словам Тихомирова, БГ со вчерашнего утра находится в реанимации.

    Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ при этом отказался уточнять, что случилось с Гребенщиковым, однако призвал «помолиться о здравии, свечку пойти поставить».

    Девять лет назад Борис Гребенщиков перенес операцию в клинике в Берлине: ему сделали шунтирование.

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