Борис Гребенщиков попал в реанимацию

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков попал в больницу.
По данным местных СМИ, причиной госпитализации 64-летнего музыканта стали проблемы с сердцем, возникшие после проведенного ранее шунтирования.
В то же время есть и другая информация: друг Гребенщикова, один из организаторов движения «Митьки» Виктор Тихомиров рассказал «Комсомольской правде», что у лидера «Аквариума» воспаление легких. По словам Тихомирова, БГ со вчерашнего утра находится в реанимации.
Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ при этом отказался уточнять, что случилось с Гребенщиковым, однако призвал «помолиться о здравии, свечку пойти поставить».
Девять лет назад Борис Гребенщиков перенес операцию в клинике в Берлине: ему сделали шунтирование.
В то же время есть и другая информация: друг Гребенщикова, один из организаторов движения «Митьки» Виктор Тихомиров рассказал «Комсомольской правде», что у лидера «Аквариума» воспаление легких. По словам Тихомирова, БГ со вчерашнего утра находится в реанимации.
Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ при этом отказался уточнять, что случилось с Гребенщиковым, однако призвал «помолиться о здравии, свечку пойти поставить».
Девять лет назад Борис Гребенщиков перенес операцию в клинике в Берлине: ему сделали шунтирование.
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