«Было один раз»: знаменитый пианист рассказал НТВ о романе с Цымбалюк-Романовской

В
400-м выпуске программы «Новые русские сенсации» — сенсационные откровения известного мужчины, с которым у бывшей жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской был тайный роман.
О том, как роковая пианистка Виталина начинала покорять Москву, «Новым русским сенсациям» рассказал Эммануил Коган. По его словам, Цымбалюк-Романовская прописалась в квартире его матери в немузыкальном статусе — простой домработницы.
Эммануил Коган: «Виталине была дана возможность прописаться в квартире у моей мамы. И это дало ей, в свою очередь, получить вид на жительство, а потом российское гражданство».
Это история обычной украинской домработницы, которая потихонечку заползает своим хозяевам сначала в карман, потом за пазуху, и наконец и вовсе занимает их место. Именно по этой схеме Виталине удалось стать музой, а затем и женой народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
Как выяснилось, Виталина работала не только у Коганов, но и в других домах. Интимные отношения, близкие к супружеским, связывали ее со знаменитым украинским пианистом Олегом Полянским, о котором теперь Виталине так неудобно вспоминать. Журналисты программы «Новые русские сенсации» нашли его в Германии. И он прекрасно помнит молодую и страстную пианистку. Полянский рассказал, что впервые они встретились в Киеве и сразу понравились друг другу. Небольшой роман по-киевски, как легкий ветерок, быстро потерял силу. Талантливый пианист умчался покорять Кёльн. Другая бы плюнула и забыла, но целеустремленная Виталина через год отыскала его в Германии.
Олег Полянский: «Потом она приехала сюда — прослушаться, насколько я помню. В 2001-м. Это был февраль или март. Потом была романтическая история. Ну, я к этому серьезно не относился, если честно. Я надеюсь, что мои слова не обижают Виталину. Ни к чему не обязывающая история с моей стороны… Многие мужчины падки на молодых девушек, в этом нет ничего удивительного и ничего противоестественного».
Элина Мазур, бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской: «История с Полянским, со слов Виталины, выглядела следующим образом: это человек, с которым она стремилась вступить в брак, но который ее отверг».
Опытный в таких делах пианист понимал, что молодая пианистка тогда просто пыталась с его помощью сделать музыкальную карьеру.
Олег Полянский: «В музыкальном мире очень часто, что именно женщины делают карьеру за счет мужчин. Даже очень высокого полета карьеры получают за счет разных контактов и связей. К сожалению, так».
По словам пианиста Полянского, Виталина прекрасно об этом знала и упорно шла к своей цели. Однако «зацепиться» в европейских музыкальных кругах у Виталины самостоятельно не получилось. Полянский к судьбе своей протеже тоже отнесся спустя рукава. По его словам, с Виталиной у него «было один раз». Но на этом история не закончилась.
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Эммануил Коган: «Виталине была дана возможность прописаться в квартире у моей мамы. И это дало ей, в свою очередь, получить вид на жительство, а потом российское гражданство».
Это история обычной украинской домработницы, которая потихонечку заползает своим хозяевам сначала в карман, потом за пазуху, и наконец и вовсе занимает их место. Именно по этой схеме Виталине удалось стать музой, а затем и женой народного артиста СССР Армена Джигарханяна.
Как выяснилось, Виталина работала не только у Коганов, но и в других домах. Интимные отношения, близкие к супружеским, связывали ее со знаменитым украинским пианистом Олегом Полянским, о котором теперь Виталине так неудобно вспоминать. Журналисты программы «Новые русские сенсации» нашли его в Германии. И он прекрасно помнит молодую и страстную пианистку. Полянский рассказал, что впервые они встретились в Киеве и сразу понравились друг другу. Небольшой роман по-киевски, как легкий ветерок, быстро потерял силу. Талантливый пианист умчался покорять Кёльн. Другая бы плюнула и забыла, но целеустремленная Виталина через год отыскала его в Германии.
Олег Полянский: «Потом она приехала сюда — прослушаться, насколько я помню. В 2001-м. Это был февраль или март. Потом была романтическая история. Ну, я к этому серьезно не относился, если честно. Я надеюсь, что мои слова не обижают Виталину. Ни к чему не обязывающая история с моей стороны… Многие мужчины падки на молодых девушек, в этом нет ничего удивительного и ничего противоестественного».
Элина Мазур, бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской: «История с Полянским, со слов Виталины, выглядела следующим образом: это человек, с которым она стремилась вступить в брак, но который ее отверг».
Опытный в таких делах пианист понимал, что молодая пианистка тогда просто пыталась с его помощью сделать музыкальную карьеру.
Олег Полянский: «В музыкальном мире очень часто, что именно женщины делают карьеру за счет мужчин. Даже очень высокого полета карьеры получают за счет разных контактов и связей. К сожалению, так».
По словам пианиста Полянского, Виталина прекрасно об этом знала и упорно шла к своей цели. Однако «зацепиться» в европейских музыкальных кругах у Виталины самостоятельно не получилось. Полянский к судьбе своей протеже тоже отнесся спустя рукава. По его словам, с Виталиной у него «было один раз». Но на этом история не закончилась.
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Комментарии