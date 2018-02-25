Бывшая подруга Цымбалюк-Романовской открыла тайны ее темного прошлого: эксклюзив НТВ

Днем и ночью она вела собственное расследование, с энтузиазмом копая под свою бывшую подругу. Роясь в тайнах темного прошлого и очень запутанного настоящего Виталины
Цымбалюк-Романовской, Элина Мазур наткнулась на целое кладбище скелетов в шкафу бывшей жены Армена Джигарханяна.
Виталина Цымбалюк-Романовская, судя по въездным документам, появилась в России в 2006 году и на тот момент времени она не была знакома с Арменом Джигарханяном.
Элина Мазур: «Приехав в Москву, она обращается за поиском работы в несколько агентств и в конечном итоге оказывается в роли домработницы у одной достаточно известной женщины, а именно у матери Вероники Рафаэловны Ирины-Коган, президента и ректора классической академии им. Маймонида».
Вероника Рафаэловна оформила Виталину в академию Маймонида стажером. Кроме того, старшая Коган прописала ее у себя в квартире и содействовала получению гражданства РФ.
Элина Мазур: «Процедура получения гражданства не была пройдена в законном порядке, что установлено следствием».
О роли семьи Коган в своей судьбе Виталина никогда не говорила ни в одном интервью. Лишь однажды уже во время скандала с Джигарханяном она неосторожно приоткрыла тайну своего прошлого Элине Мазур.
Элина Мазур: «Она мне пояснила в конце, что есть „безумно страшная женщина“ Вероника Рафаэловна, которая держала ее практически в рабстве, и есть настолько же страшный брат (Эммануил Коган — ред.), который ее сексуально домогался».
Закрепившись с помощью «страшных людей» в Москве, Виталина наметила себе новую цель. Ухаживая за матерью Эммануила и Вероники Рафаэловны, Виталина усвоила главное: тихая и скромная сиделка может выбить из хозяйки больше, чем просто гонорар. Похоже, именно так Цымбалюк-Романовская построила свои отношения с Арменом Джигарханяном.
В конце 2009 года жалостливый Джигарханян взял Цымбалюк-Романовскую на работу в качестве пианистки. Но никакого служебного романа между ней и народным артистом тогда еще не было.
Мазур выяснила: Цымбалюк-Романовской помогала Наталья Корнеева, которая работала в театре заведующей литературной частью. Они проворачивали интригу за интригой, а все актеры, которые начинали подозревать их в заговоре, оказывались за бортом. Дуэт Цымбалюк-Романовской и Корнеевой действовал вплоть до минувшей осени, когда разгорелся скандал.
Но в разгар разбирательств Виталина внезапно сорвалась и куда-то исчезла. Она обнаружилась в Грузии, куда якобы поехала подлечить нервны, но на самом деле она отправилась туда на романтическое свидание.
Элина Мазур: «Грузинские каникулы Виталины — занимательная вещь, поскольку Виталины приехала с твердым намерением незамедлительно выйти замуж. О чем меня и известила. На тот момент она находилась в состоянии бракоразводного процесса. Но Виталина в категорической форме требовала, чтобы развод происходил мгновенно, поскольку у нее имеется бойфренд, с которым уже серьезные отношения».
Элина утверждает, что еще до официального развода Виталина втайне планировала помолвку.
Элина Мазур: «На католическое Рождество были заказаны ею билеты в Париж, там должна была состояться помолвка с этим человеком».
По словам Элины Мазур, поездка в Париж неожиданно накрылась медным тазом, то есть подпиской о невыезде. Вместо планировавшейся красивой истории о помолвке для доверчивых телезрителей срочно придумали заграничный контракт пианистки.
Элина Мазур: «Мы стали говорить, что во Францию она едет на подписание трудового контракта. Из пальца было высосано. Билеты сгорели, насколько мне известно».
Как говорит Мазур, по телефону таинственный абонент не доступен. На письма в Интернете он отвечает, что с Виталиной не знаком. Его персональная страничка в Сети ясно дает понять, что он давно женат и счастлив в браке. Это тот случай, когда возможны только два варианта: или «принц» действительно ни при чем, или Виталина пыталась разрушить еще одну семью.
А разводить Виталина умеет, наверное, как никто другой, причем чужими руками. По версии Элины Мазур, Цымбалюк-Романовская развела Джигарханяна с Татьяной Власовой с помощью юриста театра Ирины Мосиенко. Якобы Армену Борисовичу среди прочих бумаг в суматохе подсунули что-то подписать, он и подмахнул, не глядя.
Элина Мазур: «Она сподвигает Ирину Мосиенко подать на развод от имени Армена Борисовича. Накануне своего юбилея он узнает, что он, оказывается, может быть разведенным человеком. Но на самом деле заявление на развод ни Татьяна Сергеевна, ни Армен Борисович не подавали. По доверенности, полученной Ириной Мосиенко, их разводят, и также по доверенности Ирина Мосиенко инициирует раздел имущества».
Вдобавок ко всему Виталина могла стать обладательницей миллиона долларов, который причитался Джигарханяну. 13 июня 2007 года в американском штате Техас Армен Джигарханян одолжил другу семьи Энди Маляну колоссальную сумму в 500 тысяч долларов.
Всю сумму вместе с процентами Энди Малян должен был вернуть Джигарханяну летом 2017-го. Расписка была оформлена на двоих — Армена Джигарханяна и на Татьяну Власову, на тот момент его законную супругу.
Элина Мазур: «Попытки обналичить эту расписку Цымбалюк-Романовской предпринимались. Собственно, таким образом ко мне и попала эта расписка. Она (Виталина — ред.) меня просила выяснить, можно ли с этой распиской взыскать эти деньги. Но взыскать, если Аремен Борисович находился в трезвом уме и памяти, ей бы не представлялось возможным. Поэтому изначально и возникла идея освидетельствовать Армена Борисовича недееспособным».
Миллион долларов, из-за которого было испорчено столько нервов, в итоге не достался никому. Энди Малян официально оформил банкротство.
Кажется, даже в светлом будущем Виталины время от времени будут возникать люди из ее темного прошлого и напоминать, что за все в этой жизни надо платить.
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Элина Мазур: «Приехав в Москву, она обращается за поиском работы в несколько агентств и в конечном итоге оказывается в роли домработницы у одной достаточно известной женщины, а именно у матери Вероники Рафаэловны Ирины-Коган, президента и ректора классической академии им. Маймонида».
Вероника Рафаэловна оформила Виталину в академию Маймонида стажером. Кроме того, старшая Коган прописала ее у себя в квартире и содействовала получению гражданства РФ.
Элина Мазур: «Процедура получения гражданства не была пройдена в законном порядке, что установлено следствием».
О роли семьи Коган в своей судьбе Виталина никогда не говорила ни в одном интервью. Лишь однажды уже во время скандала с Джигарханяном она неосторожно приоткрыла тайну своего прошлого Элине Мазур.
Элина Мазур: «Она мне пояснила в конце, что есть „безумно страшная женщина“ Вероника Рафаэловна, которая держала ее практически в рабстве, и есть настолько же страшный брат (Эммануил Коган — ред.), который ее сексуально домогался».
Закрепившись с помощью «страшных людей» в Москве, Виталина наметила себе новую цель. Ухаживая за матерью Эммануила и Вероники Рафаэловны, Виталина усвоила главное: тихая и скромная сиделка может выбить из хозяйки больше, чем просто гонорар. Похоже, именно так Цымбалюк-Романовская построила свои отношения с Арменом Джигарханяном.
В конце 2009 года жалостливый Джигарханян взял Цымбалюк-Романовскую на работу в качестве пианистки. Но никакого служебного романа между ней и народным артистом тогда еще не было.
Мазур выяснила: Цымбалюк-Романовской помогала Наталья Корнеева, которая работала в театре заведующей литературной частью. Они проворачивали интригу за интригой, а все актеры, которые начинали подозревать их в заговоре, оказывались за бортом. Дуэт Цымбалюк-Романовской и Корнеевой действовал вплоть до минувшей осени, когда разгорелся скандал.
Но в разгар разбирательств Виталина внезапно сорвалась и куда-то исчезла. Она обнаружилась в Грузии, куда якобы поехала подлечить нервны, но на самом деле она отправилась туда на романтическое свидание.
Элина Мазур: «Грузинские каникулы Виталины — занимательная вещь, поскольку Виталины приехала с твердым намерением незамедлительно выйти замуж. О чем меня и известила. На тот момент она находилась в состоянии бракоразводного процесса. Но Виталина в категорической форме требовала, чтобы развод происходил мгновенно, поскольку у нее имеется бойфренд, с которым уже серьезные отношения».
Элина утверждает, что еще до официального развода Виталина втайне планировала помолвку.
Элина Мазур: «На католическое Рождество были заказаны ею билеты в Париж, там должна была состояться помолвка с этим человеком».
По словам Элины Мазур, поездка в Париж неожиданно накрылась медным тазом, то есть подпиской о невыезде. Вместо планировавшейся красивой истории о помолвке для доверчивых телезрителей срочно придумали заграничный контракт пианистки.
Элина Мазур: «Мы стали говорить, что во Францию она едет на подписание трудового контракта. Из пальца было высосано. Билеты сгорели, насколько мне известно».
Как говорит Мазур, по телефону таинственный абонент не доступен. На письма в Интернете он отвечает, что с Виталиной не знаком. Его персональная страничка в Сети ясно дает понять, что он давно женат и счастлив в браке. Это тот случай, когда возможны только два варианта: или «принц» действительно ни при чем, или Виталина пыталась разрушить еще одну семью.
А разводить Виталина умеет, наверное, как никто другой, причем чужими руками. По версии Элины Мазур, Цымбалюк-Романовская развела Джигарханяна с Татьяной Власовой с помощью юриста театра Ирины Мосиенко. Якобы Армену Борисовичу среди прочих бумаг в суматохе подсунули что-то подписать, он и подмахнул, не глядя.
Элина Мазур: «Она сподвигает Ирину Мосиенко подать на развод от имени Армена Борисовича. Накануне своего юбилея он узнает, что он, оказывается, может быть разведенным человеком. Но на самом деле заявление на развод ни Татьяна Сергеевна, ни Армен Борисович не подавали. По доверенности, полученной Ириной Мосиенко, их разводят, и также по доверенности Ирина Мосиенко инициирует раздел имущества».
Вдобавок ко всему Виталина могла стать обладательницей миллиона долларов, который причитался Джигарханяну. 13 июня 2007 года в американском штате Техас Армен Джигарханян одолжил другу семьи Энди Маляну колоссальную сумму в 500 тысяч долларов.
Всю сумму вместе с процентами Энди Малян должен был вернуть Джигарханяну летом 2017-го. Расписка была оформлена на двоих — Армена Джигарханяна и на Татьяну Власову, на тот момент его законную супругу.
Элина Мазур: «Попытки обналичить эту расписку Цымбалюк-Романовской предпринимались. Собственно, таким образом ко мне и попала эта расписка. Она (Виталина — ред.) меня просила выяснить, можно ли с этой распиской взыскать эти деньги. Но взыскать, если Аремен Борисович находился в трезвом уме и памяти, ей бы не представлялось возможным. Поэтому изначально и возникла идея освидетельствовать Армена Борисовича недееспособным».
Миллион долларов, из-за которого было испорчено столько нервов, в итоге не достался никому. Энди Малян официально оформил банкротство.
Кажется, даже в светлом будущем Виталины время от времени будут возникать люди из ее темного прошлого и напоминать, что за все в этой жизни надо платить.
Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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